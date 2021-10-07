主計長說現在麵線20元引話題 網友回憶分享「低物價的時代」

勞動部長許銘春今（7）日透露，基本薪資應該會調漲3%，不過許多人擔心，調漲薪資物價也跟著漲，主計總處日前就發布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63%，飆上8年半以來新高，立委詢問主計長朱澤民一碗蚵仔麵線要多少錢？朱澤民回應「20元」，引發網友熱議。就有一位網友問「大家有看過什麼（消費品）價格，是現在說出來沒有小朋友會相信的？」

一名網友在PTT表示，他是臺北人，和親戚的小孩聊天分享，自己小時候曾經歷過只要6元的科學麵，以及一本75元的柯南漫畫，當時親戚小孩不相信價格可以這麼低。他指出，今天新聞播報的朱澤民認為蚵仔麵線20元，以他購買經驗來看，大碗蚵仔麵線就要60元起跳，小碗的要45元，如果是不分大小碗，住家附近賣一碗50元。

他回顧，家中長輩說以前雞排加上珍珠奶茶，只要50元，他也不知道是不是騙人的，但如果現在路邊有店家，販售麵線20元、雞排加上珍奶只要50元，他也不敢吃。不過，這名網友表示，從小到大電影票都維持200元，好奇問大家還有看過哪些低價格的商品，是說出來現在沒有小朋友會相信的？

對此，有人分享「科學麵一開始是3元一包」、「雞排超過35沒人要買，小本漫畫都10元」、「市區正三房300萬」、「車輪餅3個5元」、「雞排珍奶各25元」、「路邊攤薑汁豆花一碗5元，車輪餅一顆2元」、「小時候切仔麵、陽春麵都5塊，剪頭髮也是5塊」、「養樂多一瓶5元」。