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到底叫QQ蛋還是地瓜球？老饕吃出心得神解析「真的不一樣」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自PTT
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台灣夜市小吃種類相當多元，其中這顆「金黃酥脆」的球狀物更是不少人的心頭好。PTT上有網友貼出一張照片，問大家這些剛起鍋的球狀物，究竟該叫QQ蛋還是地瓜球？不料這個看似簡單的問題，卻讓台灣人吵翻了。

各地鄉民紛紛回報資訊，「新北人 地瓜球」、「中原地瓜球」、「台南叫地瓜球」、「高雄以南QQ蛋」、「高雄人QQ蛋」、「花蓮QQ蛋」。此外也意外蹦出第三、第四個名稱「我大雲林人說啾啾蛋」、「燒馬蛋」等。

從鄉民推文可粗略推出，北部似乎以地瓜球為主流，南部尤其高雄則習慣稱為QQ蛋。有網友觀察到這種現象覺得新奇，「台南叫地瓜球，高雄叫QQ蛋，明明就在隔壁而已」。

至於相對中部的縣市則難以用二分法判斷，有雲林在地人表示「斗六人才懂啾啾蛋」，另有網友在台中念書時，逛一中街驚見南北融合體「QQ地瓜球」。

統計數百則推文當中，地瓜球出現131次，QQ蛋相對弱勢只有53次，似乎暗示地瓜球才是多數人共通語言。地瓜球擁護者也力求正名，「誰再叫他QQ球我一個一個拖出來打」、「這一兩年才突然冒出QQ殺小的」。

除了名稱差異，一名深愛地瓜球的老饕表示，根據經驗「叫地瓜球的內在空氣感很重，咬起來外殼很脆」，QQ蛋則是改版的地瓜球，口感紮實偏Q，吃起來中心有偏麻糬的感覺。

一名老饕表示地瓜球的內在有空氣感、外殼脆，QQ蛋口感則是紮實偏Q。示意圖／ingimage
一名老饕表示地瓜球的內在有空氣感、外殼脆，QQ蛋口感則是紮實偏Q。示意圖／ingimage

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