聽新聞
test
0:00 / 0:00
到底叫QQ蛋還是地瓜球？老饕吃出心得神解析「真的不一樣」
台灣夜市小吃種類相當多元，其中這顆「金黃酥脆」的球狀物更是不少人的心頭好。PTT上有網友貼出一張照片，問大家這些剛起鍋的球狀物，究竟該叫QQ蛋還是地瓜球？不料這個看似簡單的問題，卻讓台灣人吵翻了。
各地鄉民紛紛回報資訊，「新北人 地瓜球」、「中原地瓜球」、「台南叫地瓜球」、「高雄以南QQ蛋」、「高雄人QQ蛋」、「花蓮QQ蛋」。此外也意外蹦出第三、第四個名稱「我大雲林人說啾啾蛋」、「燒馬蛋」等。
從鄉民推文可粗略推出，北部似乎以地瓜球為主流，南部尤其高雄則習慣稱為QQ蛋。有網友觀察到這種現象覺得新奇，「台南叫地瓜球，高雄叫QQ蛋，明明就在隔壁而已」。
至於相對中部的縣市則難以用二分法判斷，有雲林在地人表示「斗六人才懂啾啾蛋」，另有網友在台中念書時，逛一中街驚見南北融合體「QQ地瓜球」。
統計數百則推文當中，地瓜球出現131次，QQ蛋相對弱勢只有53次，似乎暗示地瓜球才是多數人共通語言。地瓜球擁護者也力求正名，「誰再叫他QQ球我一個一個拖出來打」、「這一兩年才突然冒出QQ殺小的」。
除了名稱差異，一名深愛地瓜球的老饕表示，根據經驗「叫地瓜球的內在空氣感很重，咬起來外殼很脆」，QQ蛋則是改版的地瓜球，口感紮實偏Q，吃起來中心有偏麻糬的感覺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言