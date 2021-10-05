台灣版「魷魚遊戲」選哪項？網友驚：從沒聽過這遊戲

韓劇「魷魚遊戲」最近在台灣和世界各地爆紅，劇中把童年懷舊遊戲當作「死亡篩選」的比賽項目也令人印象深刻。便有網友因此在《Dcard》上提問「韓國的兒童遊戲有魷魚遊戲、椪糖等等，台灣有什麼兒時遊戲擁有稱之為經典的地位」引發網友熱烈討論。

原貼文網友也提出了幾個經典遊戲，例如「紅綠燈，小朋友初次社交經典遊戲，幾乎人人都會玩，只要你有一雙腿跟一雙手。就可以透過這款遊戲跟所有小朋友打成一片」；「大風吹，用屁股擠爆搶椅子的遊戲，大風吹一定會出現的題目：戴眼鏡的人、有長髮的人」；「老鷹抓小雞，假如隊伍很短真的難抓，根本就是被霸凌遊戲」；「閃電布丁，算是紅綠燈的變體，滿經典的但還是略輸紅綠燈一籌」。

有網友補充「怎麼可以忘記梅花梅花幾月開」，獲得800多個網友熱烈迴響。其他如城門城門雞蛋糕、牆壁鬼、海帶拳也有許多網友提議。也有網友反推躲避球「根本童年陰影，小時候覺得很可怕，會被打到哭出來，動作比較慢的人真的只有挨打的份，又不能不參加。」、「每次都拜託外場同學趕快小力的把我打出去。」也有人驚訝自己根本沒聽過閃電布丁「想問這是什麼的難道只有我嗎？」