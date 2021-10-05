快訊

《天橋》製作人認「部分製作轉給陸公司」 千字文曝實情

屏東挖眼案女店員術後好轉 高雄長庚全額補助醫療費

台灣版「魷魚遊戲」選哪項？網友驚：從沒聽過這遊戲

聯合新聞網 / 綜合報導
Netflix劇集《魷魚遊戲》在菲律賓賣場外的宣傳塑像。 路透社
Netflix劇集《魷魚遊戲》在菲律賓賣場外的宣傳塑像。 路透社

韓劇「魷魚遊戲」最近在台灣和世界各地爆紅，劇中把童年懷舊遊戲當作「死亡篩選」的比賽項目也令人印象深刻。便有網友因此在《Dcard》上提問「韓國的兒童遊戲有魷魚遊戲、椪糖等等，台灣有什麼兒時遊戲擁有稱之為經典的地位」引發網友熱烈討論。

原貼文網友也提出了幾個經典遊戲，例如「紅綠燈，小朋友初次社交經典遊戲，幾乎人人都會玩，只要你有一雙腿跟一雙手。就可以透過這款遊戲跟所有小朋友打成一片」；「大風吹，用屁股擠爆搶椅子的遊戲，大風吹一定會出現的題目：戴眼鏡的人、有長髮的人」；「老鷹抓小雞，假如隊伍很短真的難抓，根本就是被霸凌遊戲」；「閃電布丁，算是紅綠燈的變體，滿經典的但還是略輸紅綠燈一籌」。

有網友補充「怎麼可以忘記梅花梅花幾月開」，獲得800多個網友熱烈迴響。其他如城門城門雞蛋糕、牆壁鬼、海帶拳也有許多網友提議。也有網友反推躲避球「根本童年陰影，小時候覺得很可怕，會被打到哭出來，動作比較慢的人真的只有挨打的份，又不能不參加。」、「每次都拜託外場同學趕快小力的把我打出去。」也有人驚訝自己根本沒聽過閃電布丁「想問這是什麼的難道只有我嗎？」

延伸閱讀

學生愛遲到25歲師嗆「沒時間蘑菇」 眾見冷門詞全傻：從沒聽過

台灣迪士尼頻道即將終止營運！網友熱議這些節目最經典

別再停售啦！網友敲碗拜託復活這些速食產品

《魷魚遊戲》掀起熱潮！童年遊戲也有大人的玩法

相關新聞

台灣版「魷魚遊戲」選哪項？網友驚：從沒聽過這遊戲

韓劇「魷魚遊戲」最近在台灣和世界各地爆紅，劇中把童年懷舊遊戲當作「死亡篩選」的比賽項目也令人印象深刻。便有網友因此在《Dcard》上提問「韓國的兒童遊戲有魷魚遊戲、椪糖等等，台灣有什麼兒時遊戲擁有稱之為經典的地位」引發網友熱烈討論。

《魷魚遊戲》掀起熱潮！童年遊戲也有大人的玩法

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「魷魚遊戲」話題近一個月的網路聲量，帶您了解網路上討論度最高的魷魚遊戲六大關卡，以及網友熱議的相關話題。

台灣迪士尼頻道即將終止營運！網友熱議這些節目最經典

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「迪士尼頻道節目」話題兩週內的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的九大最懷念迪士尼節目網路聲量排行。

別再停售啦！網友敲碗拜託復活這些速食產品

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「最想念的速食產品」話題近三個月內的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大最想念速食產品網路聲量排行。

學生愛遲到25歲師嗆「沒時間蘑菇」 眾見冷門詞全傻：從沒聽過

世代交替最有感的一件事，就是流行用語的變化或消逝。有網友表示，他與大學生交談時提到「沒時間陪你們『蘑菇』」，沒想到一群人竟回應「沒聽過」，讓他相當驚訝自己才25歲「是不是老了？」

早期的北宜公路超陰森？ 過來人喊：人做這件事最可怕

北宜公路是條連接台北與宜蘭的公路，但因公路山勢陡峭與道路彎曲，傳出許多口耳相傳的靈異故事，對此，就有網友在網路上疑惑表示「北宜公路上的『九彎十八拐』是不是超陰森？」引起許多網友熱議討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。