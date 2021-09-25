別再停售啦！網友敲碗拜託復活這些速食產品

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「最想念的速食產品」話題近三個月內的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大最想念速食產品網路聲量排行。

前陣子因全球航運供貨不穩，麥當勞的薯餅相關產品暫停銷售，引起不少網友暴動，也連帶帶動許多「停售速食產品」的討論，快來看看哪些是網友希望再度復活的產品吧！

在速食店業者停售的產品中，「飲料類」產品獲得許多網友關注，像是2016年麥當勞停售的「奶昔」是許多人的童年回憶，包括香草、草莓及巧克力口味，甜甜的滋味，讓不少網友懷念表示「麥當勞的奶昔，從小喝到大」、「奶昔可以回來嗎?」；2018年「焦糖奶茶」的下架，直到現在還讓許多網友崩潰直呼「麥當勞沒有焦糖奶茶都不知道要喝甚麼了」、「請還我焦糖奶茶」，而不少民眾也會分享自製的焦糖奶茶作法，來重現當年的好味道。

8大最想念的速食產品網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

速食店「肯德基」雖然是以炸雞起家，但店裡的「點心類」商品卻非常熱銷，尤其蛋塔品項是不少人心目中的好滋味，因此常被網友戲稱是「被炸雞耽誤的蛋塔店」，不過除了蛋塔外，肯德基有一款停售的點心「比司吉」也是深受民眾喜愛，許多人會拿來抹果醬及奶油享用，然而因在外面較難買到比司吉，加上又不好自製，因此就有網友大嘆「好想吃肯德基的比司吉可以沾葡萄、草莓果醬」、「看來比司吉要去美國才吃得到了！超好吃，好想念！」。

另外，近期肯德基的「香酥脆薯」悄悄改版，引發不少網友熱議，因新版沒有特別調味，吃起來的味道偏淡、馬鈴薯味較重，因此有網友表示「舊版肯德基薯條真的是世界上最好吃的薯條」、「我也想念舊版薯條，舊版冷掉了也很好吃」，不過也有另一派網友認為「橘色（舊版）超鹹，終於換了」，掀起兩派網友論戰。

速食店餐點不斷推陳出新，有些餐點會因為銷售成績或其他問題停售，不過有些速食店會不定期復刻以前的產品，希望業者們有朝一日能讓網友們想念的美食再回歸！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》