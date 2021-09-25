快訊

蒲公英將轉強颱 吳德榮：未來在日本南方海面大迴轉

登記教學／紙本五倍券今9點開放預約 3管道登記流程一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別再停售啦！網友敲碗拜託復活這些速食產品

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
麥當勞「奶昔」成時代的眼淚 肯德基「比司吉」難忘好滋味 圖片來源/unsplash
麥當勞「奶昔」成時代的眼淚 肯德基「比司吉」難忘好滋味 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「最想念的速食產品」話題近三個月內的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大最想念速食產品網路聲量排行。

前陣子因全球航運供貨不穩，麥當勞的薯餅相關產品暫停銷售，引起不少網友暴動，也連帶帶動許多「停售速食產品」的討論，快來看看哪些是網友希望再度復活的產品吧！

麥當勞「奶昔」成時代的眼淚 肯德基「比司吉」難忘好滋味

在速食店業者停售的產品中，「飲料類」產品獲得許多網友關注，像是2016年麥當勞停售的「奶昔」是許多人的童年回憶，包括香草、草莓及巧克力口味，甜甜的滋味，讓不少網友懷念表示「麥當勞的奶昔，從小喝到大」、「奶昔可以回來嗎?」；2018年「焦糖奶茶」的下架，直到現在還讓許多網友崩潰直呼「麥當勞沒有焦糖奶茶都不知道要喝甚麼了」、「請還我焦糖奶茶」，而不少民眾也會分享自製的焦糖奶茶作法，來重現當年的好味道。

8大最想念的速食產品網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
8大最想念的速食產品網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

速食店「肯德基」雖然是以炸雞起家，但店裡的「點心類」商品卻非常熱銷，尤其蛋塔品項是不少人心目中的好滋味，因此常被網友戲稱是「被炸雞耽誤的蛋塔店」，不過除了蛋塔外，肯德基有一款停售的點心「比司吉」也是深受民眾喜愛，許多人會拿來抹果醬及奶油享用，然而因在外面較難買到比司吉，加上又不好自製，因此就有網友大嘆「好想吃肯德基的比司吉可以沾葡萄、草莓果醬」、「看來比司吉要去美國才吃得到了！超好吃，好想念！」。

另外，近期肯德基的「香酥脆薯」悄悄改版，引發不少網友熱議，因新版沒有特別調味，吃起來的味道偏淡、馬鈴薯味較重，因此有網友表示「舊版肯德基薯條真的是世界上最好吃的薯條」、「我也想念舊版薯條，舊版冷掉了也很好吃」，不過也有另一派網友認為「橘色（舊版）超鹹，終於換了」，掀起兩派網友論戰。

速食店餐點不斷推陳出新，有些餐點會因為銷售成績或其他問題停售，不過有些速食店會不定期復刻以前的產品，希望業者們有朝一日能讓網友們想念的美食再回歸！

觀看原文→ https://bit.ly/3u3dtdY

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

速食 肯德基

延伸閱讀

50歲黃少祺社區健身房露冰塊肌　網敲碗出寫真：要穿很少那種

紐西蘭最大城奧克蘭封城 幫派分子走私肯德基失風被逮

肯德基「7塊雞+蛋撻禮盒+2款炸物+可樂」免500、蛋撻買1送1！中秋優惠只賣4天

麥當勞「松露漢堡」回歸！「香蕉巧克力雙餡派」首亮相

相關新聞

別再停售啦！網友敲碗拜託復活這些速食產品

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「最想念的速食產品」話題近三個月內的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大最想念速食產品網路聲量排行。

學生愛遲到25歲師嗆「沒時間蘑菇」 眾見冷門詞全傻：從沒聽過

世代交替最有感的一件事，就是流行用語的變化或消逝。有網友表示，他與大學生交談時提到「沒時間陪你們『蘑菇』」，沒想到一群人竟回應「沒聽過」，讓他相當驚訝自己才25歲「是不是老了？」

早期的北宜公路超陰森？ 過來人喊：人做這件事最可怕

北宜公路是條連接台北與宜蘭的公路，但因公路山勢陡峭與道路彎曲，傳出許多口耳相傳的靈異故事，對此，就有網友在網路上疑惑表示「北宜公路上的『九彎十八拐』是不是超陰森？」引起許多網友熱議討論。

孩滿月收紅包！父打開驚見1對「男女小人」 內行解答：不用怕

傳統習俗中，當嬰兒出生滿月時，父母會藉由贈送油飯、蛋糕等食物，告知周遭親友，而不少人也會回送嬰兒用品、衣物或包紅包，表達祝賀之情。不過，近日有位爸爸透露，小孩滿月時他收到一對「金屬製小人偶」，不知道該怎麼處理，只好求助網友，貼文引發熱議。

鄰居去世貼紅紙避煞忘了撕 她怕爆：難怪最近運氣很差

台灣民俗舉辦喪事有許多習俗，有網友表示，住家對面中年人近日去世，等到出殯後，她媽媽發現，住家外附近的柱子被貼上一張紅紙，讓媽媽生氣大罵「怎麼沒撕掉？」她本來打算自行撕掉，卻被媽媽嚴厲制止，並告訴她，「若沒有處理我們會很倒霉，她這才發現最近跟老公運氣很不好，擔心就是此事釀禍。

「鬼滅熱潮」熱度持續延燒 網友熱論這部動漫最經典！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「動漫」話題的網路聲量表現，以下將統整人氣熱議動漫，及動漫當紅人物，並以2000年做為劃分，將在2000年後開播的歸類為「新興動漫」，而將早在2000年前就播出的稱為「經典動漫」，帶您了解網友熱議的動漫聲量排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。