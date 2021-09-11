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最奇葩辦桌料理曝光 網驚：蟋蟀至鱷魚都吃過
辦桌是台灣特有的文化，每逢喜事時都會請總鋪師前來煮出一道道特色料理，有網友近期發文分享，透露自己住在台南市吃過不少奇葩的辦桌料理，其中包括酥炸禾雀、酥炸蟋蟀等，貼文一出後也吸引不少網友討論。
原PO在「PTT 八卦版」發文，他表示，住在台南市從小吃過無數的辦桌料理，其中有幾樣黑暗料理令他印象深刻，分別是酥炸禾雀、酥炸蟋蟀，他說「酥炸禾雀，整隻禾雀油炸後裹蜜汁灑芝麻，口味酥香甜蜜」、「酥炸蟋蟀，整隻大伯啊下去油炸灑椒鹽，噁，小時候有試吃一口不太敢吃」。
除了這2道料理外，糖醋田雞，燉鱉湯，鱷魚鍋也曾經見過，因此原PO也好奇「不知道大家吃過最奇葩的辦桌料理是啥」。對此，網友們紛紛留言，「炸蟋蟀很好吃，身體塞蒜頭拿去炸 ，酥香」、「鋼盆豬腳」、「花跳跟蜂蛹」、「當兵辦桌吃過沒剁頭的青蛙湯，頭浮出湯面」、「炸蟋蟀跟鱷魚都看過」、「豬腦」。
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