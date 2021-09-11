最奇葩辦桌料理曝光 網驚：蟋蟀至鱷魚都吃過

買屋租屋最怕住到凶宅，或許有人不在意，但大多數人一聽到凶宅都會選擇迴避，就有一名男子被調到台中工作，因為得在外租房子，於是上租屋網尋找，後來找到一間讓他覺得不錯的物件，便與房東相約看房並簽約，沒想到卻因為原子筆斷水，讓他意外發現這間房子曾經出事過，熟知這棟大樓的網友也留言附和。

2021-09-05 10:37