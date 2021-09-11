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「鬼滅熱潮」熱度持續延燒 網友熱論這部動漫最經典！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
「鬼滅熱潮」熱度持續延燒，網友熱論這部動漫最經典！ 圖片來源/unsplash
「鬼滅熱潮」熱度持續延燒，網友熱論這部動漫最經典！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「動漫」話題的網路聲量表現，以下將統整人氣熱議動漫，及動漫當紅人物，並以2000年做為劃分，將在2000年後開播的歸類為「新興動漫」，而將早在2000年前就播出的稱為「經典動漫」，帶您了解網友熱議的動漫聲量排行。

動漫是許多人從小到大的美好回憶，不同於真實世界，動漫情節充滿天馬行空的幻想，讓人可以暫時逃離現實，跟隨主角的腳步一同進入奇幻世界之中，暫時忘卻心中的煩惱、憂愁。

鬼滅之刃」主題曲榮登東奧 新霸權「咒術迴戰」熱門角色狂吸粉

近幾十年來，熱門新興動漫主要以熱血冒險為題材，像是於前年（2019）正式改編成動畫的「鬼滅之刃」，一播出即稱霸各大排行榜，其中主角竈門炭治郎對戰鬼怪的熱血冒險情節，更是在全球掀起一股「鬼滅」風潮，各大品牌也看準「鬼滅商機」，紛紛推出聯名商品，如知名服裝品牌「Uniqlo」今年（2021）就與鬼滅之刃合作推出聯名T-shirt，一上市就遭粉絲搶購一空。除此之外，日本東京奧運更是在閉幕典禮表演時，將紅遍大街小巷的鬼滅之刃主題曲「紅蓮華」，納入表演曲目之中，讓觀看直播的民眾紛紛直呼「居然聽得到鬼滅的歌」、「前奏一響，整個雞皮疙瘩都起來，好感動」。

五大新興動漫及人氣角色網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
五大新興動漫及人氣角色網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，在去年播出的「咒術迴戰」，因情節緊湊、有張力，讓許多看過的網友紛紛稱咒術迴戰為今年動漫界的「新霸權」，其中當紅熱門角色「五條悟」，因其人物設定刻畫成功且外型帥氣，讓許多粉絲紛紛搶當「五條老婆」。

而動畫將於年底完結的「進擊的巨人」，則因劇情世界觀描敘完整，且劇情有許多伏筆、深意，因此每每播出總是引發網友熱論，每位「巨人迷」無不希望能找出作者藏在劇情中的巧思。

「航海王」連載23年話題依舊 童年回憶「中華一番」重製回歸

除了近年竄紅的新興動漫外，許多連載超過二十年的動漫也是網友心目中不變的經典，像是已經連載23年的「航海王（又稱海賊王）」，相信是許多8年級生放學回家必追的動畫之一。日前因作者尾田榮一郎證實航海王將在近幾年正式完結，消息一出迅速帶動網友討論，除了「啥？完全猜不到結局會是什麼欸」、「希望尾田老師能好好收尾」等結局討論外，也有許多網友表示「從小看到大，居然快要完結了」、「我的天，居然已經看了20幾年了」，對於童年回憶即將完結感到不捨。

五大經典動漫及人氣角色網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
五大經典動漫及人氣角色網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而作為料理類動漫始祖的「中華一番」也在近年重置回歸，重製播出後除了吸引老粉絲回味外，也帶動許多新粉絲討論。網友除了比對新、舊版的情節之外，中華一番劇中浮誇的料理，像是「黃金開口笑」、「豆腐三重奏」等經典小當家料理，也是網友熱論的話題之一，其中更有多位Youtuber突發奇想的拍影片重現小當家料理，同樣引發網友熱議。

上述這些人氣動漫還有哪些沒看過？夏日炎炎不想出門，不妨挑一部自己喜歡的動漫，一起宅在家看動漫吧！

觀看原文→ https://bit.ly/3zXnw6K

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

鬼滅之刃 動畫

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