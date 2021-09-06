他用木盒便當吃飯超痛苦 網曝這機關可以輕鬆吃光飯

時下許多便當店會使用木製便當盒，雖然較塑膠盒環保，但缺點之一就是飯粒容易黏在飯盒上，很難完全吃得乾淨，有網友因此崩潰表示「我努力了，老天爺不要劈我」。有其他網友表示，木製飯盒旁的兩片木板其實可以拆下「刮飯」，還強調「老一輩都知道」。

有網友在臉書爆廢公社公開版發文表示，他日前吃便當時，便當盒為木製便當盒，飯粒都黏在飯盒上，難以食用乾淨，照片可見他已盡量吃光飯菜，只剩下黏住的飯粒，他崩潰直呼「是那個天才發明用木頭裝飯的，我努力了，老天爺不要劈我」。

該篇貼文被轉發至臉書爆料公社，有其他網友解答，木製飯盒邊緣的木片可以拆下來「刮飯」，還有網友附上「示範照」，真的可以將飯粒刮得乾乾淨淨，相當方便。

另外還有網友留言「真的是蠢豬發明的，在工地吃到這個，一來吃不飽、二來吃不乾淨，在工地大家都想趕快吃完要去睡午覺了，誰有哪時間去摳哪飯粒啊」、「吃冷便當就不會了」、「真的很會黏」、「有時候飯還會黏著木屑」、「取下短邊的一片用來刮一刮很好用，每次都吃的乾乾淨淨」。

其他網友解答，可使用邊緣的木片刮飯，還有網友貼出示範照。圖／取自 臉書