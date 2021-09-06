快訊

郭台銘：首批「客製化標籤」BNT疫苗有望中秋節到貨

該不該有疫苗通行證？ 沒打疫苗恐成次等公民？

他用木盒便當吃飯超痛苦 網曝這機關可以輕鬆吃光飯

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨木製飯盒吃不乾淨飯粒。圖／取自臉書
網友抱怨木製飯盒吃不乾淨飯粒。圖／取自臉書

時下許多便當店會使用木製便當盒，雖然較塑膠盒環保，但缺點之一就是飯粒容易黏在飯盒上，很難完全吃得乾淨，有網友因此崩潰表示「我努力了，老天爺不要劈我」。有其他網友表示，木製飯盒旁的兩片木板其實可以拆下「刮飯」，還強調「老一輩都知道」。

有網友在臉書爆廢公社公開版發文表示，他日前吃便當時，便當盒為木製便當盒，飯粒都黏在飯盒上，難以食用乾淨，照片可見他已盡量吃光飯菜，只剩下黏住的飯粒，他崩潰直呼「是那個天才發明用木頭裝飯的，我努力了，老天爺不要劈我」。

該篇貼文被轉發至臉書爆料公社，有其他網友解答，木製飯盒邊緣的木片可以拆下來「刮飯」，還有網友附上「示範照」，真的可以將飯粒刮得乾乾淨淨，相當方便。

另外還有網友留言「真的是蠢豬發明的，在工地吃到這個，一來吃不飽、二來吃不乾淨，在工地大家都想趕快吃完要去睡午覺了，誰有哪時間去摳哪飯粒啊」、「吃冷便當就不會了」、「真的很會黏」、「有時候飯還會黏著木屑」、「取下短邊的一片用來刮一刮很好用，每次都吃的乾乾淨淨」。

其他網友解答，可使用邊緣的木片刮飯，還有網友貼出示範照。圖／取自臉書
其他網友解答，可使用邊緣的木片刮飯，還有網友貼出示範照。圖／取自臉書

其他網友解答，可使用邊緣的木片刮飯，還有網友貼出示範照。圖／取自臉書
其他網友解答，可使用邊緣的木片刮飯，還有網友貼出示範照。圖／取自臉書

便當 爆廢公社 爆料公社

延伸閱讀

iPhone變超耗電！女驚見「這功能沒關」：誤會它1年多

羈絆最強「星座組合」情侶TOP5 這組合一交往彼此就堅定不移

開箱影片／真‧5G CP王者！POCO M3 Pro 5G效能給超滿只要5299元

預約台大打「莫德納」一查驚見被改「高端」 網傻眼：太恐怖了

相關新聞

他用木盒便當吃飯超痛苦 網曝這機關可以輕鬆吃光飯

時下許多便當店會使用木製便當盒，雖然較塑膠盒環保，但缺點之一就是飯粒容易黏在飯盒上，很難完全吃得乾淨，有網友因此崩潰表示「我努力了，老天爺不要劈我」。有其他網友表示，木製飯盒旁的兩片木板其實可以拆下「刮飯」，還強調「老一輩都知道」。

驚！租屋簽約時「原子筆突斷水」 讓他意外發現房子是凶宅

買屋租屋最怕住到凶宅，或許有人不在意，但大多數人一聽到凶宅都會選擇迴避，就有一名男子被調到台中工作，因為得在外租房子，於是上租屋網尋找，後來找到一間讓他覺得不錯的物件，便與房東相約看房並簽約，沒想到卻因為原子筆斷水，讓他意外發現這間房子曾經出事過，熟知這棟大樓的網友也留言附和。

「媽媽10元」當年小學生在合作社買啥？網回憶：蠶寶寶、3元科學麵

有位網友在ptt以「國小合作社都買什麼」為題發文，他說回想起小時候還在「媽媽10元」的年代，當時下課就要衝合作社，還會買59元驚喜包，當時年紀小，但後來回想裡面好像都垃圾，他問大家當年都會買什麼，掀起網友懷舊熱議。

泡麵蓋撕開別丟還有「這用法」 網：童年回憶啊

你知道撕開碗裝泡麵後，那張紙蓋還能怎麼使用嗎？有位女網友在抖音分享了一段影片，秀出泡麵蓋子的另一種用法，驚訝表示：「真的大家都這樣子吃泡麵嗎？我真的是第一次看到有人這樣吃」。

滿滿回憶！他曬20年前手機傳單 7年級見「沒這款神機」：都不想看

隨著科技日新月異，幾乎人手一支智慧型手機，改變了現代人的生活方式，同時也讓不少人懷念以前沒有智慧型手機的年代。近日就有一名網友分享一張近20年前的手機廣告單，瞬間喚起大批網友的共同回憶。

阿公家翻出裱框「閭山派」符咒 內行曝功效喊：別丟！是寶物

密密麻麻的符令文字和各種不同的字體令人看得眼花瞭亂，這張裱框的圖案是一名網友回阿公家發現的，仔細端瞧，裱框的材質為木頭，符令已經泛黃有懷舊感，最中間還有繪製了太極八卦圖案，四周則圍繞寫了白鶴仙師、龍神八卦及元陽上帝等字樣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。