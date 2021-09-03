快訊

實聯制爭議未解：政府和電信業者誰有操控權？

21萬劑高端打不掉？ 指揮中心開放「免預約直接打」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「媽媽10元」當年小學生在合作社買啥？網回憶：蠶寶寶、3元科學麵

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為1999年彰化市平和國小員生消費合作社，小朋友開心地買東西。報系資料照
圖為1999年彰化市平和國小員生消費合作社，小朋友開心地買東西。報系資料照

說起合作社(又稱福利社)，是很多人童年的快樂天堂，每當下課鐘響，合作社總是人擠人。今年金曲獎「特別貢獻獎」得主羅大佑也曾寫過一首神曲《童年》，歌詞有一句，「福利社裏什麼都有，就是口袋裡沒有半毛錢」，這首老歌傳唱至今，也寫出很多不同世代的回憶。

有位網友在ptt八卦板以「國小合作社都買什麼」為題發文，他說回想起小時候還在「媽媽10元」的年代，下課就要衝合作社，還會買59元驚喜包，當時年紀小，但後來回想裡面好像都垃圾，他問大家當年都會買什麼，掀起網友懷舊熱議。

有人細數美食，「活了快四十年，福利社肉包最好吃」、「麥香」、「味全巧克力牛奶」、「涼麵」、「科學麵」、「紅茶冰」、「草莓肉鬆麵包」、「葫蘆冰」、「米血」、「魚丸串」、「蘋果麵包」、「可口涼麵加純喫茶」、「奇檬子」、「黑輪」、「冰棒，拚再來一支」、「3塊錢的科學麵」、「多采多姿」、「肉羹麵」、「統一脆麵」、「5元一支甜不辣」、「一元的王子麵，一元的彈珠汽水」、「國農花生牛奶」「夾鏈袋包裝的冰，長方形蔥油餅」、「熱狗+阿薩姆」、「生活泡沫系列」、「巧克力派司」。

圖為2005年台南縣北門鄉蚵寮國小學生，排隊在學校買肉包。報系資料照
圖為2005年台南縣北門鄉蚵寮國小學生，排隊在學校買肉包。報系資料照

有人熱衷文具、玩具，「聯絡簿」、「桑葉」、「哈比閃亮雙層書套」、「10元驚喜包，抽墊板」「鬥魚、蠶寶寶、寄居蟹、海猴」、「香水豆」「盜版遊戲王卡」、「忍者龜玩具」、「組合機器人」、「閃亮貼紙」、「紙聖誕樹」、「戰機模型」、「溜溜球」、「貼紙一包5元兩張，用抽的概念」、「書卡畫冊」。還有年輕的網友哀怨地說，「我們國小沒有合作社」。

零食

延伸閱讀

心碎！小男孩暑假作業「種西瓜」熟成慘被偷 網笑偷瓜賊：兒大概同班

小班童圍牆排排站等垃圾車 超熱愛程度讓幼教師「機會教育」

要學生打掃學校算「陋習」嗎？ 眾網友爆氣回應：根本奴役

泡麵蓋撕開別丟還有「這用法」 網：童年回憶啊

相關新聞

「媽媽10元」當年小學生在合作社買啥？網回憶：蠶寶寶、3元科學麵

有位網友在ptt以「國小合作社都買什麼」為題發文，他說回想起小時候還在「媽媽10元」的年代，當時下課就要衝合作社，還會買59元驚喜包，當時年紀小，但後來回想裡面好像都垃圾，他問大家當年都會買什麼，掀起網友懷舊熱議。

泡麵蓋撕開別丟還有「這用法」 網：童年回憶啊

你知道撕開碗裝泡麵後，那張紙蓋還能怎麼使用嗎？有位女網友在抖音分享了一段影片，秀出泡麵蓋子的另一種用法，驚訝表示：「真的大家都這樣子吃泡麵嗎？我真的是第一次看到有人這樣吃」。

滿滿回憶！他曬20年前手機傳單 7年級見「沒這款神機」：都不想看

隨著科技日新月異，幾乎人手一支智慧型手機，改變了現代人的生活方式，同時也讓不少人懷念以前沒有智慧型手機的年代。近日就有一名網友分享一張近20年前的手機廣告單，瞬間喚起大批網友的共同回憶。

阿公家翻出裱框「閭山派」符咒 內行曝功效喊：別丟！是寶物

密密麻麻的符令文字和各種不同的字體令人看得眼花瞭亂，這張裱框的圖案是一名網友回阿公家發現的，仔細端瞧，裱框的材質為木頭，符令已經泛黃有懷舊感，最中間還有繪製了太極八卦圖案，四周則圍繞寫了白鶴仙師、龍神八卦及元陽上帝等字樣。

他曬整排電話卡嘆「談戀愛燒錢」 網曝都市傳說：這方法可打到爽

在沒有智慧型手機的年代，許多人為了與另一半聊天會使用公共電話，因此很珍惜和對方交談的每一秒。一名網友上傳一張投幣式公共電話及好幾疊電話卡的照片，並表示，在沒有手機的年代談戀愛是很燒錢的，引起不少網友熱烈討論。

金門炒泡麵都用這款國民口味？阿兵哥流口水：吃得是回憶啊

泡麵可以說是國民美食之一，有網友在爆廢公社二館分享，他逛街時看到有店家在賣「金門炒泡麵」，出於好奇心，他點了一份嘗鮮，一吃之下大為驚嘆，「這熟悉的味道...不就是維力炸醬麵嗎？」他好奇發問，金門真有這道菜？真的都這樣吃嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。