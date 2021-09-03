「媽媽10元」當年小學生在合作社買啥？網回憶：蠶寶寶、3元科學麵

說起合作社(又稱福利社)，是很多人童年的快樂天堂，每當下課鐘響，合作社總是人擠人。今年金曲獎「特別貢獻獎」得主羅大佑也曾寫過一首神曲《童年》，歌詞有一句，「福利社裏什麼都有，就是口袋裡沒有半毛錢」，這首老歌傳唱至今，也寫出很多不同世代的回憶。

有位網友在ptt八卦板以「國小合作社都買什麼」為題發文，他說回想起小時候還在「媽媽10元」的年代，下課就要衝合作社，還會買59元驚喜包，當時年紀小，但後來回想裡面好像都垃圾，他問大家當年都會買什麼，掀起網友懷舊熱議。

有人細數美食，「活了快四十年，福利社肉包最好吃」、「麥香」、「味全巧克力牛奶」、「涼麵」、「科學麵」、「紅茶冰」、「草莓肉鬆麵包」、「葫蘆冰」、「米血」、「魚丸串」、「蘋果麵包」、「可口涼麵加純喫茶」、「奇檬子」、「黑輪」、「冰棒，拚再來一支」、「3塊錢的科學麵」、「多采多姿」、「肉羹麵」、「統一脆麵」、「5元一支甜不辣」、「一元的王子麵，一元的彈珠汽水」、「國農花生牛奶」「夾鏈袋包裝的冰，長方形蔥油餅」、「熱狗+阿薩姆」、「生活泡沫系列」、「巧克力派司」。

圖為2005年台南縣北門鄉蚵寮國小學生，排隊在學校買肉包。報系資料照

有人熱衷文具、玩具，「聯絡簿」、「桑葉」、「哈比閃亮雙層書套」、「10元驚喜包，抽墊板」「鬥魚、蠶寶寶、寄居蟹、海猴」、「香水豆」「盜版遊戲王卡」、「忍者龜玩具」、「組合機器人」、「閃亮貼紙」、「紙聖誕樹」、「戰機模型」、「溜溜球」、「貼紙一包5元兩張，用抽的概念」、「書卡畫冊」。還有年輕的網友哀怨地說，「我們國小沒有合作社」。