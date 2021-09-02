滿滿回憶！他曬20年前手機傳單 7年級見「沒這款神機」：都不想看

隨著科技日新月異，幾乎人手一支智慧型手機，改變了現代人的生活方式，同時也讓不少人懷念以前沒有智慧型手機的年代。近日就有一名網友分享一張近20年前的手機廣告單，瞬間喚起眾人的共同回憶。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」開玩笑表示「合約到期不知道要換哪一支？」並PO出一張年代久遠且泛黃的手機廣告單，只見上頭有Motorola、Nokia、Panasonic、Sony Ericsson等手機型號，其中最貴的Nokia 7650搭配門號售價14880元。

照片曝光後，勾起許多網友回憶，紛紛留言表示「懷念這樣的價格啊」、「8250蝴蝶機，經典不敗款」、「拿V8088或是8250出去，整個就屁到不行」、「8310的層級相當於現在蘋果，很拉風」、「這時有V70就是炫富，真心難用，然後有Nokia 8250就是潮，一定要辦的超級好用」、「Nokia 6120好用，你問看看還有沒有現貨，要等工廠也沒關係～到現在還在服役，每天當鬧鐘、聽音樂」。

不過，由於廣告單上沒有Nokia 3310，也讓網友直呼「怎麼沒有神機Nokia3310」、「沒有3310的傳單，我都不想看」、「那還需要問？跟店員說上面的都不要，3310來一台」、「絕對是要摔不壞的3310...怎麼單子上沒有」、「Nokia 3310，一支抵所有，摔都摔不壞」、「Nokia3310，從2樓丟下去都沒事」。