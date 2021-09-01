阿公家翻出裱框「閭山派」符咒 內行曝功效喊：別丟！是寶物

密密麻麻的符令文字和各種不同的字體令人看得眼花瞭亂，這張裱框的圖案是一名網友回阿公家發現的，仔細端瞧，裱框的材質為木頭，符令已經泛黃有懷舊感，最中間還有繪製了太極八卦圖案，四周則圍繞寫了白鶴仙師、龍神八卦及元陽上帝等字樣。

發文的網友在臉書社團靈異公社上po文問說，「想問問各位，這張類似符令的是什麼？感覺有點歷史了。」

底下有網友解答，此為道教閭山派安家鎮宅大符，屬於閭山派（澎湖法師）的專門符令，這個寶物現在已經找不太到了。Po文的網友則補充，這張符一直都放在神明廳，時間多久不詳，需要再問問。

也有網友看了指出，「這道符比那些什麼五雷符令牌還要有用，千萬不能缺角還是弄髒。」特別的是，甚至有網友在留言回覆也po出一模一樣的符令，只是看起來比較新款。

另外，也有人表示，「小時後看過老爸畫過，幫人安宅過，不過是用紅布畫錶框起來的」、「建議別丟，三不五時點淨爐熏一熏祂，讓符神來你家保平安」、「符籙閭山派三階法師的八卦鎮煞符，分暗諱及明符籙書寫，不論正統否，會書寫的最快也要一至二個小時。」

不過也有網友歪樓笑說，沒有細看還認真以為是畢業紀念冊的簽名或是古時候的實名制QR碼。其他還有人則認為，這東西有太多拷貝品，也不盡然是有歷史的東西，或許當飾品欣賞就好。