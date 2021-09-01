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他曬整排電話卡嘆「談戀愛燒錢」 網曝都市傳說：這方法可打到爽

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友上傳一張投幣式公共電話及好幾疊電話卡的照片，並表示在沒有手機的年代談戀愛是很燒錢的，引起不少網友熱烈討論。圖／爆廢公社公開版
一名網友上傳一張投幣式公共電話及好幾疊電話卡的照片，並表示在沒有手機的年代談戀愛是很燒錢的，引起不少網友熱烈討論。圖／爆廢公社公開版

在沒有智慧型手機的年代，許多人為了與另一半聊天會使用公共電話，因此很珍惜和對方交談的每一秒。一名網友上傳一張投幣式公共電話及好幾疊電話卡的照片，並表示，在沒有手機的年代談戀愛是很燒錢的，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文，「我們那個時代，談戀愛是很燒錢的」並上傳投幣式公共電話及好幾疊電話卡，令不少網友相當懷念分享當時的回憶，有內行的網友甚至還分享電話卡的「都市傳說」，吸引1.6萬個網友按讚。

網友紛紛表示，「我那時候曾經打電話費1萬多」、「光是入伍買了超多張」、「這個卡比點數卡還燒錢」、「錢都花在別人老婆身上」、「尤其打長途電話，一下子就要換一張」、「可以把它相框框起來喔，很有紀念價值」、「難怪以前的夫妻都能白頭到老」、「以前看著電話扣錢心都會揪一下」、「當兵排隊排到爆...薪水一半都是買電話卡....」、「時代的眼淚」、「現在更燒錢吧，物價什麼都漲」、「滿滿都是回憶啊」、「有手機時更恐怖！手機電話費破萬...」。

有網友則分享自己當時的回憶，「想當初花了很多錢買電話卡，卡都超乾淨～打一通電話一次講到底」、「唸書時，宿舍只有幾台公共電話，我好怕前面那個是在跟男朋友煲戀愛粥喔！我只是要排隊打電話給我媽報平安而已啊！」、「我先生當兵時，電話卡比你多兩倍，可惜都丟掉了，不然拿出來很嚇人的」、「20年前我是用家用電話打了快7000～差點被阿公打死」、「我遇過100元講一小時，只扣一元的故障話機」。

有內行的網友分享電話卡的「都市傳說」，「電話卡上面的印記用立可帶塗過，就可以再用一次，結果我每次塗過後插回去，整個出口都是立可帶的屑屑」，不僅沒騙到電話費，還浪費買立可帶的錢，「大力往旁邊敲，卡片彈出來，但可以繼續講」、「以前不是說，打完了，上面再用膠帶黏上去，可以再打100元，結果根本不行嘛」、「電話卡上黑線用立可白塗過後，用雄獅奇異筆塗上去，可以再打一次」、「據說在磁條上貼膠帶可以講得比較久，真假不知道，但我們都貼好貼滿了，哈哈哈哈」。

一名網友上傳一張投幣式公共電話及好幾疊電話卡的照片，並表示，在沒有手機的年代談戀愛是很燒錢的，引起不少網友熱烈討論。圖／爆廢公社公開版
一名網友上傳一張投幣式公共電話及好幾疊電話卡的照片，並表示，在沒有手機的年代談戀愛是很燒錢的，引起不少網友熱烈討論。圖／爆廢公社公開版

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