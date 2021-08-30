老舊廚房「驚現地基主」默默守護全家 引網喊：好暖心！

許多人在搬進新家前，會先祭拜新家的地基主，就有一名網友分享，自己當初搬進新家時，家中的廚房一直帶給她恐懼的感覺，導致會害怕到不敢進去煮飯，沒想到日後卻在家中遇到許多詭事，反而使她之後不禁轉而感謝家中的地基主，「每次總是會讓我感動滿滿心裡溫暖，也算是另類的體驗吧！」

原PO在臉書社團「爆系知識館」上發文分享，去年因為家中廚具太過老舊要重新裝潢，但在施工期間狀況頻頻，直到自己承諾裝修好後我會一年三節的祀奉地基主，工程才順利結束，但令原PO沒想到的是，地基主卻不斷以不同的形式出現在家中。

她分享道，某次剛過完年的某天深夜，自己正巡著客廳準備回房休息時，卻突然看到廚房裡閃過一個高大的人影，便下意識以為是大兒子半夜肚子餓，想到廚房找點吃的，就隨口問了句「肚子餓了嗎？想吃什麼要媽媽弄嗎？」但黑影沒有回應，而是走到灶台前站著，隨即又轉身朝廚房門口走去。

原PO就這樣坐在客廳等了一會兒，但都沒看到有人走出來，當下從二樓卻傳來孩子們玩鬧的聲音，才發現剛剛那個人影，並不是孩子，她便慢慢地走向廚房探頭，發現裡面是真的一個人都沒有，環顧廚房時才突然想到，晚上煮的海鮮湯還在爐上忘記冰了，便趕緊收拾放進冰箱。原PO補充道，這鍋海鮮湯非常的貴，如果放到隔天一定會壞掉，所以非常誠心的感謝對方提醒我，「雖然方式讓我有點害怕就是了」。

除此之外，前陣子因為裝了加壓馬達，導致廚房牆內老舊的水管頻頻漏水，所以需要多次提醒孩子洗完澡要將加壓馬達關閉，但他們偶爾還是會忘記。而貼心的地基主便會在加壓馬達沒關時，讓原PO一直聽到流水聲，直到她發現了，關閉馬達後聲音才會消失。「或許有人會覺得我迷信，但我堅信是地基主在用祂的方式照顧著我的家」，原PO表示，雖然這不算靈異故事，但每次總是會讓我感動滿滿心裡溫暖，也算是另類的體驗吧！

此文一出，便有不少網友認為這是位「貼心的地基主」，紛紛表示，「好暖心的地基主」、「這要誠心供奉才行」、「感謝地基主對一家大小的照顧。」