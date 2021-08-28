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蘭潭水庫驚見神秘洞穴 網傳有白蟒棲息當地人曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
連日豪雨讓嘉義蘭潭水庫旁的神秘洞穴現蹤，許多網友紛紛猜測該洞穴的用處。圖擷自臉書「綠豆嘉義人」
連日豪雨讓嘉義蘭潭水庫旁的神秘洞穴現蹤，許多網友紛紛猜測該洞穴的用處。圖擷自臉書「綠豆嘉義人」

近日受對流雲系影響，中南部頻頻出現午後大豪雨，未料連日豪雨卻讓嘉義蘭潭水庫旁的神秘洞穴現蹤。有網友將照片放上網路，引起當地人議論，許多人透露該洞穴每逢大雨就會出現，甚至傳說有白色大蟒蛇在洞內棲息，不過有在地人也透露實情、分享進入探險後的狀況。

有網友在臉書「綠豆嘉義人」發文指出，蘭潭水庫旁道路的洞穴又出現了，並詢問有人進去過嗎？對此，許多網友逗趣留言「只有我才能進入的隱藏地下城」、「裡面總共7層，第七層住地龍」、「副本洞穴，有2個小時可探險，時間到自動傳送出來」、「大家又不是土虱、看到洞就鑽」、「跳下去會落在龍貓的肚子上」、「通往地心的通道入口，然後就可以到金剛的家園」。

其中，有民眾透露20年前曾經在那邊看過大白蟒蛇橫行，不過當地人透露，「以前跟朋友進去過，路不大條，滴答滴答作響的水聲、潮濕霉味很重，路程2/3左手邊有個生鏽上鎖的小門打不開，上面還有個壞掉的八卦鏡。可惜打不開無法一窺究竟」、「民國68年國小六年级進去過，2個洞相通而己没什麼，沒進去前也是故事一大堆，結果只是日本時代的防空洞而己」、「幾十年前的防空洞，可以開軍用卡車進去的」、「防空洞，U型通道，會從旁邊的另一個洞口出來」。

事實上，蘭潭水庫300年前曾是荷蘭人操練水軍的地方，由於水庫是近20年來自殺率最高的水庫，因此靈異傳聞也不斷，甚至有「鯉魚精抓交替」傳說故事，蘭潭也是都市傳說「人面魚」發生的地點，不過，有人也認為溺水事件頻傳有可能是因為潭底水草較多，容易纏住泳者，非所謂靈異事件。

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