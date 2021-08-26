快訊

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

傳多起不良反應！高端接種「爽約率」台中最高 第3天達10.5%

手機遺失12天神奇找回 她見「愛心紙鈔」鼻酸：哥哥回來看我

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友的手機丟失12天後，竟神奇地找回，且裡面的東西一樣都沒少，接到東西時還下起太陽雨且全身起雞皮疙瘩。圖/ingimage
一名網友的手機丟失12天後，竟神奇地找回，且裡面的東西一樣都沒少，接到東西時還下起太陽雨且全身起雞皮疙瘩。圖/ingimage

農曆七月也就是俗稱的「鬼月」，在這個月不免須注意幾項禁忌，有少數人也會碰到無法解釋的事。一名網友的手機丟失12天後，竟神奇地找回，且裡面的東西一樣都沒少，接到東西時還下起太陽雨且全身起雞皮疙瘩，此文一出，引起不少網友討論。

一名網友在「爆廢公社」分享自己在鬼月遇到的靈異事件，他丟失手機12天，本來不抱希望，卻神奇地找到了，且裡面的物品身分證、兩張信用卡還有600元鈔票一樣東西都沒少，去派出所時她跟警員說，其實最重要的是這2張摺成愛心的100元及500元，「因為這其實是我過世的哥哥摺給我的」，這是哥哥的遺物也是最重要的紀念，並不是錢的問題，當她接到東西時，竟下起了太陽雨且她全身起雞皮疙瘩，回家時雨就停了，「這是七月我哥放假回來看我嗎？」，她最後也感謝撿到手機的人及辛苦的警察。

網友紛紛表示，「有洋蔥」、「恭喜找回來了」、「遇到善心人士」、「聽老人說，無故起雞皮疙瘩就是有某東西接近你，七月份我想應該是哥哥放假，回來看看妳，順便抱抱妳」、「幸好這麼有意義的東西能找回來，真的太好了！很感動」、「我相信這一切冥冥之中自有安排，樓主哥哥一定知道這東西對妳很重要，捨不得妹妹因為這重要的東西不見而難過，所以才讓這無比珍貴重要的東西重新回到你身邊」、「哥哥手好巧， 真的有洋蔥」、「肯定哥哥自己幫你找回來的，要收好，我懂這種感覺（遺物很重要）」、「紀念好好保存著喔！～以後老了回想起來會是個回憶，我哥生前沒有遺物，我只能把跟他相處38年的生活日子當回憶，挺感傷的」。

有網友則建議，收起來才能以防再次丟失，「另外收起來吧～不是每次都能遇到好人」、「既然愛心紙超這麼珍貴，建議還是收在家裡就好～以防下次遺失～」。

一名網友的手機丟失12天後，竟神奇地找回，且裡面的東西一樣都沒少，看到裡面的「愛心紙鈔」後也不禁鼻酸。圖/爆廢公社
一名網友的手機丟失12天後，竟神奇地找回，且裡面的東西一樣都沒少，看到裡面的「愛心紙鈔」後也不禁鼻酸。圖/爆廢公社

鬼月 靈異 手機

延伸閱讀

鬼月期間服務處外被放棺材 綠委曝原因：不會提告

鬼月水邊亂尿尿招來「3老人」尾隨 工作被搞掉他崩潰跪地道歉

正值鬼月！上班族分享「三大詭事」喊：七月過了還不會消失

今年農曆鬼月沒感覺？網嘆「一關鍵因素」：比鬼還恐怖

相關新聞

手機遺失12天神奇找回 她見「愛心紙鈔」鼻酸：哥哥回來看我

農曆七月也就是俗稱的「鬼月」，在這個月不免須注意幾項禁忌，有少數人也會碰到無法解釋的事。一名網友的手機丟失12天後，竟神奇地找回，且裡面的東西一樣都沒少，接到東西時還下起太陽雨且全身起雞皮疙瘩，此文一出，引起不少網友討論。

燒紙錢給過世親人收得到嗎？ 他曝「曾被託夢」：有收到

正值農曆七月，不少人會祭拜好兄弟，有網友好奇，假設有「冥幣經濟體系」，紙錢會如何發展、哪國的冥幣又最值錢，同時也有網友好奇，燒紙錢給過世親人，他們是否真的會用，吸引不少網友討論。

中元普度拜「生米」…店家遭留負評 民俗專家說原因

農曆7月15日中元節，家戶多會準備供品祭拜好兄弟，祈求平安順遂。一位開豆漿店的網友表示，豆漿店被路人留下2星負評，只因為普度時供品準備了「生米」，令他疑惑發問「中元拜拜不能拜生米？」引發網友熱議。

鬼月水邊亂尿尿招來「3老人」尾隨 工作被搞掉他崩潰跪地道歉

農曆7月禁忌多，不只生活中有諸多眉角要注意，在戶外也要小心避免得罪「人」。有民眾的友人因隨意尿尿引來好兄弟一路跟隨，連工作都出問題，最後返回原地向對方下跪道歉，呼籲大家「出門在外一定要有禮貌」，獲得網友連聲讚同，還有人分享類似經驗。

台灣哪家肉圓最好吃？ 網友狂推「只服這1縣市」

肉圓是台灣特色小吃之一，不只台灣人連觀光客都非常喜歡，且從北到南的肉圓風味都不太相同，也分為許多派系。有網友在網上討論「台灣最頂的肉圓是哪間？」，許多網友紛紛推薦口袋名單，另外有大批人狂推「彰化肉圓」。

台中知名辣椒醬「不辣反甜」超失望？內行曝成名主因

提到台中美食，「東泉辣椒醬」的大名常會被連帶提起，任何食物只要淋上它，就會成為道地的台中口味。不過近日有網友抱怨東泉辣椒醬根本名不符實，吃起來一點都不辣，反而是甜的，懷疑自己是否買錯商品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。