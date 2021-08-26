手機遺失12天神奇找回 她見「愛心紙鈔」鼻酸：哥哥回來看我

農曆七月也就是俗稱的「鬼月」，在這個月不免須注意幾項禁忌，有少數人也會碰到無法解釋的事。一名網友的手機丟失12天後，竟神奇地找回，且裡面的東西一樣都沒少，接到東西時還下起太陽雨且全身起雞皮疙瘩，此文一出，引起不少網友討論。

一名網友在「爆廢公社」分享自己在鬼月遇到的靈異事件，他丟失手機12天，本來不抱希望，卻神奇地找到了，且裡面的物品身分證、兩張信用卡還有600元鈔票一樣東西都沒少，去派出所時她跟警員說，其實最重要的是這2張摺成愛心的100元及500元，「因為這其實是我過世的哥哥摺給我的」，這是哥哥的遺物也是最重要的紀念，並不是錢的問題，當她接到東西時，竟下起了太陽雨且她全身起雞皮疙瘩，回家時雨就停了，「這是七月我哥放假回來看我嗎？」，她最後也感謝撿到手機的人及辛苦的警察。

網友紛紛表示，「有洋蔥」、「恭喜找回來了」、「遇到善心人士」、「聽老人說，無故起雞皮疙瘩就是有某東西接近你，七月份我想應該是哥哥放假，回來看看妳，順便抱抱妳」、「幸好這麼有意義的東西能找回來，真的太好了！很感動」、「我相信這一切冥冥之中自有安排，樓主哥哥一定知道這東西對妳很重要，捨不得妹妹因為這重要的東西不見而難過，所以才讓這無比珍貴重要的東西重新回到你身邊」、「哥哥手好巧， 真的有洋蔥」、「肯定哥哥自己幫你找回來的，要收好，我懂這種感覺（遺物很重要）」、「紀念好好保存著喔！～以後老了回想起來會是個回憶，我哥生前沒有遺物，我只能把跟他相處38年的生活日子當回憶，挺感傷的」。

有網友則建議，收起來才能以防再次丟失，「另外收起來吧～不是每次都能遇到好人」、「既然愛心紙超這麼珍貴，建議還是收在家裡就好～以防下次遺失～」。