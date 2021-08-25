燒紙錢給過世親人收得到嗎？ 他曝「曾被託夢」：有收到

正值農曆七月，不少人會祭拜好兄弟，有網友好奇，假設有「冥幣經濟體系」，紙錢會如何發展、哪國的冥幣又最值錢，同時也有網友好奇，燒紙錢給過世親人，他們是否真的會用，吸引不少網友討論。

一名網友在「爆系知識家」發文，他假設有個「冥幣經濟體系」，西方用貴重物品來陪葬，東方不僅用貴重物品、紙紮品還使用紙錢，且東方使用的紙錢歷史悠久，始於魏晉南北朝，目前仍然有很多國家在使用，甚至還發展出外幣，於是他便好奇，在冥幣經濟體系中，「會是怎樣的發展？哪國冥幣最值錢？」，引起不少人熱烈討論。

網友紛紛表示，「我搭順風車想問一下，紙錢跟臺幣的匯率是多少？(我很認真) 」、「我大膽猜測，所有燃燒的紙幣就像空投般，在第三度空間皆有個類似像虛擬貨幣的交易所，集中兌換空間通用貨幣」、「我比較好奇的是燒一燒可以到另一個世界，那垃圾焚化爐...」、「我比較好奇的是祖先如果都投胎去了，擲筊問有沒有收到錢的時候，到底是誰在回答的…」、「我比較想問...陰間有電子支付嗎？」、「我看很多說法，都是說要的只是金紙上那小小的金箔和銀箔紙～所以無關造型吧？」、「覺得你的問題好可愛，從來沒思考過這問題的我也開始好奇了」、「覺得在燒的過程會加入念或信仰之力，親人親手燒銀紙、信徒化的金紙的才有用，其他代燒的只是廢紙」。

有網友則分享曾被託夢，「有天前男友的爺爺托夢給我，他穿著官服請我代為轉達他在那邊有工作、不缺錢，我轉達之後，前男友驚訝的跟我說，他爸真的每次都燒一整個卡車的紙錢」、「是這樣的，我的祖先們是沒有在拒絕我燒各國紙錢給祂們的，祂們也說有收到，不過我爺爺是說祂比較喜歡傳統的這種」。

不過，有網友則認為，燒紙錢不僅花錢還會造成空汙問題，「這問題答案估計宗教人士會回答你，去看看不就知道了？其實他們根本也不知道他們燒的紙錢意義在哪裡，只是單純覺得以前人都這樣做，我們也要這樣做」、「說真的，你可以擲筊問你家祖先，請他託夢來跟你說」、「我只知道燒紙錢只會造成空污，沒有其他實質意義」、「紙廠都可以製造，一點意義都沒有，就是商人想出的花樣」。