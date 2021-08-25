快訊

阿富汗人不准離境：拜登為何不顧G7硬拚831總撤軍？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

燒紙錢給過世親人收得到嗎？ 他曝「曾被託夢」：有收到

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇，假設有「冥幣經濟體系」，紙錢會如何發展、哪國的冥幣又最值錢，同時也有網友好奇，燒紙錢給過世親人，他們是否真的會用。圖／ingimage
有網友好奇，假設有「冥幣經濟體系」，紙錢會如何發展、哪國的冥幣又最值錢，同時也有網友好奇，燒紙錢給過世親人，他們是否真的會用。圖／ingimage

正值農曆七月，不少人會祭拜好兄弟，有網友好奇，假設有「冥幣經濟體系」，紙錢會如何發展、哪國的冥幣又最值錢，同時也有網友好奇，燒紙錢給過世親人，他們是否真的會用，吸引不少網友討論。

一名網友在「爆系知識家」發文，他假設有個「冥幣經濟體系」，西方用貴重物品來陪葬，東方不僅用貴重物品、紙紮品還使用紙錢，且東方使用的紙錢歷史悠久，始於魏晉南北朝，目前仍然有很多國家在使用，甚至還發展出外幣，於是他便好奇，在冥幣經濟體系中，「會是怎樣的發展？哪國冥幣最值錢？」，引起不少人熱烈討論。

網友紛紛表示，「我搭順風車想問一下，紙錢跟臺幣的匯率是多少？(我很認真) 」、「我大膽猜測，所有燃燒的紙幣就像空投般，在第三度空間皆有個類似像虛擬貨幣的交易所，集中兌換空間通用貨幣」、「我比較好奇的是燒一燒可以到另一個世界，那垃圾焚化爐...」、「我比較好奇的是祖先如果都投胎去了，擲筊問有沒有收到錢的時候，到底是誰在回答的…」、「我比較想問...陰間有電子支付嗎？」、「我看很多說法，都是說要的只是金紙上那小小的金箔和銀箔紙～所以無關造型吧？」、「覺得你的問題好可愛，從來沒思考過這問題的我也開始好奇了」、「覺得在燒的過程會加入念或信仰之力，親人親手燒銀紙、信徒化的金紙的才有用，其他代燒的只是廢紙」。

有網友則分享曾被託夢，「有天前男友的爺爺托夢給我，他穿著官服請我代為轉達他在那邊有工作、不缺錢，我轉達之後，前男友驚訝的跟我說，他爸真的每次都燒一整個卡車的紙錢」、「是這樣的，我的祖先們是沒有在拒絕我燒各國紙錢給祂們的，祂們也說有收到，不過我爺爺是說祂比較喜歡傳統的這種」。

不過，有網友則認為，燒紙錢不僅花錢還會造成空汙問題，「這問題答案估計宗教人士會回答你，去看看不就知道了？其實他們根本也不知道他們燒的紙錢意義在哪裡，只是單純覺得以前人都這樣做，我們也要這樣做」、「說真的，你可以擲筊問你家祖先，請他託夢來跟你說」、「我只知道燒紙錢只會造成空污，沒有其他實質意義」、「紙廠都可以製造，一點意義都沒有，就是商人想出的花樣」。

信仰 鬼月

延伸閱讀

香柱沒滅致悶燒 祝融攔截要給好兄弟的滿車銀錢

宮廟大樓社區紙錢集中進爐燒 減少空汙

做對中元普度3件事 好兄弟享用兼打包就謝謝明年見

鹿港百年廣澤尊王被偷 賊辯有徵得同意...卻無擲筊畫面

相關新聞

燒紙錢給過世親人收得到嗎？ 他曝「曾被託夢」：有收到

正值農曆七月，不少人會祭拜好兄弟，有網友好奇，假設有「冥幣經濟體系」，紙錢會如何發展、哪國的冥幣又最值錢，同時也有網友好奇，燒紙錢給過世親人，他們是否真的會用，吸引不少網友討論。

中元普度拜「生米」…店家遭留負評 民俗專家說原因

農曆7月15日中元節，家戶多會準備供品祭拜好兄弟，祈求平安順遂。一位開豆漿店的網友表示，豆漿店被路人留下2星負評，只因為普度時供品準備了「生米」，令他疑惑發問「中元拜拜不能拜生米？」引發網友熱議。

鬼月水邊亂尿尿招來「3老人」尾隨 工作被搞掉他崩潰跪地道歉

農曆7月禁忌多，不只生活中有諸多眉角要注意，在戶外也要小心避免得罪「人」。有民眾的友人因隨意尿尿引來好兄弟一路跟隨，連工作都出問題，最後返回原地向對方下跪道歉，呼籲大家「出門在外一定要有禮貌」，獲得網友連聲讚同，還有人分享類似經驗。

台灣哪家肉圓最好吃？ 網友狂推「只服這1縣市」

肉圓是台灣特色小吃之一，不只台灣人連觀光客都非常喜歡，且從北到南的肉圓風味都不太相同，也分為許多派系。有網友在網上討論「台灣最頂的肉圓是哪間？」，許多網友紛紛推薦口袋名單，另外有大批人狂推「彰化肉圓」。

台中知名辣椒醬「不辣反甜」超失望？內行曝成名主因

提到台中美食，「東泉辣椒醬」的大名常會被連帶提起，任何食物只要淋上它，就會成為道地的台中口味。不過近日有網友抱怨東泉辣椒醬根本名不符實，吃起來一點都不辣，反而是甜的，懷疑自己是否買錯商品。

深夜送餐到「無人公車站」外送員嚇傻 同行曝真相：送過好幾次

近幾年外送平台興盛，不用出門就可在家享受到美食，有些外送員送餐時會碰到奇聞軼事。一名外送員接到一個訂單，顧客備註餐點放在「公車站的等候區」即可，此文一出，引起同行之間的討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。