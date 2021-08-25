鬼月水邊亂尿尿招來「3老人」尾隨 工作被搞掉他崩潰跪地道歉

農曆7月禁忌多，不只生活中有諸多眉角要注意，在戶外也要小心避免得罪「人」。有民眾的友人因隨意尿尿引來好兄弟一路跟隨，連工作都出問題，最後返回原地向對方下跪道歉，呼籲大家「出門在外一定要有禮貌」，獲得網友連聲讚同，還有人分享類似經驗。

「人真的不要鐵齒」，黃小姐在臉書社團「靈異公社」發文勸世，指出朋友在農曆7月時在戶外隨地方便，沒想到觸怒當地「好兄弟」，不但引來3位老人一直隨著他，工作也被推掉，最後受不了，只好帶著供品回去跟好兄弟下跪道歉。她以友人的悲慘經驗為例，警告大家「七月真的有想方便一下記得跟好兄弟說一下，不要認為尿完就沒你的事」。

不少人對她的呼籲深有同感，跟著分享自身經驗佐證，要大家出門在外別鐵齒，「尿完摔車」、「我也曾這樣回去發燒一天，我朋友多一句╳╳涼好膽來啊，燒三天」、「朋友有次貪方便在海邊尿尿，沒有打招呼，後來他騎車一張白色的笑臉一直在他前面…」、「我有個原住民朋友去山上打獵時，也是因為方便沒打招呼。就尿在人家頭上，在路上被好兄弟踢了腳踝之後。下山腫了跟豬腳一樣，看醫生也看不好」、「還聽過類似的也是男生隨地尿尿沒告知，後來雞雞的地方腫起來」。

部分網友則認為，「禮貌」不限於農曆7月時期，平常出門也要對「自然界」保持尊重，「野外平時也要，這是尊重」、「就算不是七月份，平常忍不住要在路邊或野外方便都要說一下」、「不管信不信，這是一種尊重，對大自然的尊重，因為有時候很急又找不到廁所，就跟自然界的借個過吧」、「牆邊、電線桿、轉角處，都是祂們比較常停留的地方，平常都得注意說聲抱歉」、「我在野外想尿尿都會說不好意思借用一下順便迴避，我不想被好兄弟看鳥鳥」。

另有人警告「事後道歉不一定有用」，因為「會滯留在人間搞事，7成都是不受王法的流氓，與其亂闖惹到流氓，再來道歉希望了事，不如不要亂跑」。