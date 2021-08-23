台灣哪家肉圓最好吃？ 網友狂推「只服這1縣市」

肉圓是台灣特色小吃之一，不只台灣人連觀光客都非常喜歡，且從北到南的肉圓風味都不太相同，也分為許多派系。有網友在網上討論「台灣最頂的肉圓是哪間？」，許多網友紛紛推薦口袋名單，另外有大批人狂推「彰化肉圓」。

有網友在PTT發文表示，「肉圓派系分蠻多的，有彰化肉圓、北斗肉圓、台中肉圓等等，台灣最頂的肉圓是哪間？」

對此，許多網友紛紛分享自己的口袋名單，留言「屏東肉圓」、「沙鹿肉圓清」、「屏東孔廟的蒸肉圓」、「肉圓只服北門口，肉圓不炸就只是麵團」、「南機場的肉圓，每天都排一堆人」、「當然是台南福記肉圓」、「說沙鹿的內行喔，不過我喜歡吃的是車站那邊的肉圓春」、「新竹飛龍肉圓」。

另外有不少人都支持「彰化派肉圓」，留言「彰化阿三或北門口，這才是肉圓」、「南機場彰化肉圓」、「彰化的，那個皮跟醬真的不錯」、「內行人吃彰化肉圓」、「作為發明地，彰化保有對肉圓的最終解釋」、「彰化肉圓阿，要炸才好吃」、「彰化肉圓王」、「只服彰化北門口和阿三」。

但也有人不喜歡彰化炸肉圓的口感，「炸肉圓才難吃，像在吃輪胎」、「炸的超難吃 蒸的才是王道！」、「炸的肉圓是什麼邪魔外道」。