住旅館忘敲門他半夜聽到浴室傳聲響 開門驚見蓮蓬頭狂搖晃

農曆七月已到，有網友分享4年前小三的姪女參加童子軍露營，卻接連發生奇怪的事情，如一名小朋友到廁所上大號，卻聽到有人對他「嗨」，蹲著上廁所的他竟被噴得滿身排泄物，甚至在當地聽到去世婦人竊笑的聲音，隔天入住某旅宿卻忘記敲門，無人浴室又傳出奇怪聲響，蓮蓬頭被不明力量扯動，非常靈異。

有網友在臉書社團靈異公社發文，分享4年前在廢棄五營廟遇過的靈異事件，當時小學三年級的姪女參加童子軍露營行程，山腳下有一間廢棄五營廟，小朋友們必須在該處搭帳篷，到了晚上準備生火吃飯，其中一個小朋友與老師說「老師！以前我阿公說這裡死過人」，讓老師急說「別亂說話」。

接著老師開始教導野外知識，其中一位名叫君彥的小男生肚子痛，打算去上廁所，當時廁所的燈一閃一閃的，君彥上廁所後哭著出來，老師發現君彥臉上、衣服、褲子等全身都是排泄物，他告訴老師，他上廁所時，聽到有人對他「嗨」，他往上看都沒看到人影，蹲式馬桶中的排泄物卻往上噴的他全身都是。

由於發生此事，小朋友們開始害怕，不想在當地過夜，老師也決定收團回家，回家後姪女發現有個背包忘了拿，該網友便決定騎車去幫她拿回背包，騎車時行經某條鐵軌，他曾聽聞過去當地曾有個養牛婦人，她的精神有問題，某次闖入鐵軌後發生憾事，她的身軀則掉落到下方，也就是姪女他們露營地的廁所位置。

該網友拿走姪女遺落的背包後，準備騎車離開時，看了一眼廁所的方向，原本一閃一閃的廁所燈突然暗掉，轉身騎車後又聽到婦人竊笑的聲音，詭異的經驗讓他直說「再也不敢去那裡」。

該網友說，事發隔天他按原定計畫出門旅行，在火車站附近巷弄找到一間旅宿後入住，卻發現入住的房間格局很奇怪，房間小、浴室大，他覺得有點奇怪便沒有洗澡，半夜突然聽到隔壁吵架聲，接著浴室發出奇怪聲響，像是有人在浴室內洗澡、有水聲。

該網友起床查看浴室，但浴室沒有窗戶，且外面也沒有風，他錄下的影片可見浴室內蓮蓬頭一直被不明力量拉扯，明明沒有人，卻不斷有奇怪聲響，該網友說，「影片內疑似有女生的聲音」，他強調，他沒有動浴室的設備，是聽到浴室內很吵雜與敲打聲，才會打開浴室拍影片」，他表示，事後才想起來住房前沒有先敲門打招呼，推估可能是此原因才會發生靈異事件。