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紅衣童「突現高速公路後」秒消失 超清楚影片曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在臉書社團分享影片，是一名駕駛晚上行經高速公路時，突然在路中間出一名身穿紅衣的孩子。 圖／靈異公社
網友在臉書社團分享影片，是一名駕駛晚上行經高速公路時，突然在路中間出一名身穿紅衣的孩子。 圖／靈異公社

高速公路上的車速都很快，若有障礙物突然出現在路中，駕駛很難來得及閃避。日前便有一名網友在臉書社團分享影片，是一名駕駛晚上行經高速公路時，突然在路中間出一名身穿紅衣的孩子，嚇得他一邊尖叫一邊緊急踩煞車，但停車後卻沒有看到任何人影，讓底下的網友不禁紛紛直呼「是無法用科學解釋的」、「天啊…起雞皮疙瘩了」。

原PO在臉書社團「靈異公社」上轉發一則影片，從畫面中可見，這名駕駛在5月21日晚間行駛在高速公路，卻突然看到有一名紅衣孩子突然出現，並走在中線車道上，想橫越整條道路，事發當下駕駛就一邊尖叫一邊緊急急煞，直到最後停在路旁，但影片僅到此就被切斷。

「因為從行駛的速度和寬闊的道路來看，撞到任何物體，應該都會以拋物線軌道呈現，但錄影中沒有任何物體掉落地面」原PO補充道，由於車主沒有上傳後續影片，所以車輛究竟有沒有撞到，他也不確定，不過他認為，車子應該沒有撞到東西，。

而正逢農曆「鬼門開」，此文一出就立刻引發網友熱議，「整個起雞皮疙瘩」、「影片看來，孩子是突然出現的，好毛」、「突然出現，好扯」、「影片也太清楚了吧，不能只有我看到」、「這也太嚇人了，突然出現的，到底是不是真的人啊」、「到底從哪裡冒出來的，重放了好幾次，找不到答案」。

但也有網友認為影片是被造假的，「感覺孩子是剪接上去的」、「如果撞到物體，引擎蓋會大震動，但影片完全沒有」、「應該是把撞動物或物品的影片後製，不覺得紅衣人出現前後，周圍畫面都糊糊的嗎」。

靈異公社 高速公路

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