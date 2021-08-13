樂觀女孩分享家有迷信媽媽！她逆向操作：半夜剪指甲沒在怕

很多人用宗教信仰當作心靈寄託，但若太迷信，影響到生活，就可能會造成家人困擾。有位網友在ptt女孩板分享自己的迷信媽媽，說媽媽「把迷信當興趣」，一直信奉各種老師，且非常傳統，還曾說出「婚姻不幸福的女人才會得乳癌」之類很荒謬的話，引發討論。

原po回憶，媽媽覺得小孩子很皮，所以她國小曾一個人被媽媽送到梨山上宮廟「給神明教」。小小年紀的她舉目無親，在宮廟鐵皮屋一住兩個禮拜，後來家裡大人也沒來接她，她是搭其他香客的便車下山，再輾轉自己搭車回台北，她小時候不懂，但長大才覺得童年這件事很不正常。

原po指出，媽媽信奉各種老師，生活大小事都要「問老師」。小孩子太皮，問老師；女兒戀愛對象，問老師；出國去玩懷疑撞邪，也要「隔空」問老師。這些老師們不是每個都正派，有的會騙錢投資，有的亂搞男女關係，有的逼人花20萬買畫改命等狀況。老師們來來去去，每隔一段時間，就會有新的「老師」出現，然後媽媽又成了信徒。

原po表示，她曾經以為別人家也是這樣，後來才知道原來自家特別迷信。她長大後反而很不信邪，住外面旅館進房前不會先敲門，還最喜歡半夜剪指甲。她以幽默口吻，說自己後來逃出國了，暫時避開迷信的媽媽。

不少人有類似經驗，「我家三個小孩的另一半都被老師說過業障，我媽每天都怨嘆沒幫我們消業障」、「家裡佛像比家人還多，還是信仰大雜燴，觀音3-4尊、度母、四面佛、彌勒佛，只能安慰自己，還好媽不拜偏門的佛牌小鬼之類的」、「 媽媽很沉迷就算了，20年後連爸爸也沉淪」、「我小時候身體不舒服，我媽一直覺得鬼纏身，想要師姐幫我開眼」、「我媽趁我睡覺時逼我喝符水，硬在我房間貼符咒」、「我媽說晚上剪指甲會見不到父母最後一面，我不理她，她爆氣說我不孝」、「跟你的情況很相似，我媽三不五時就有新老師，而且講出來的話都很荒唐，騙錢的最煩，但媽媽聽不進去」、「大學的時候因為壓力爆哭，我媽說租屋處有髒東西卡到，我帶你去給師傅看」。

不少人嚇壞，「小孩子跟香客住那個感覺好危險」、「妳是女孩子，跟香客住那個很雷」、「恭喜逃離迷信的家人」、「說別人家庭不幸福，你媽才讓家庭不幸福」。也有人挺原po，「佩服妳還能這麼樂觀」、「7月到了，衣服一樣晾外面的路過」、「什麼都說好好好就好，敷衍為上策」、。