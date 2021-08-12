快訊

約會遲遲等不到人 高雄男被發現全身赤裸陳屍房內

併購百分百確定？開發金、中壽晚上8:30重訊記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辦桌經典「菜尾湯」引來兩派爭論 專家揭由來：考驗師傅功力

聯合新聞網 / 綜合報導
傳統辦桌菜餚考驗總舖師的功力。 示意圖／聯合報系資料照片
傳統辦桌菜餚考驗總舖師的功力。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著時代演進，婚宴大多從路邊搭棚改成餐廳宴客，但傳統的「流水席」喜宴除了有滿滿的懷舊氛圍之外，總舖師的拿手菜餚更是讓人回味，其中有一道「菜尾湯」在網路上引起網友們熱烈討論，有人喜歡但也有人不愛，評價兩極。而台菜教母黃婉玲也曾出書來介紹這道菜，讓人更了解其由來。

一名網友在PTT提到這道菜，他說菜尾湯又稱「雜菜湯」，原本是早期農業社會辦桌之後，將剩餘菜餚混雜加熱而成的食物，有特殊發酵味，不過現今多已被酸菜替代，目前在中南部還很盛行，也有專賣這道菜的店，這也讓他好奇想問「大家吃過菜尾湯嗎？」

貼文引來鄉民們兩派爭論，不喜歡的人認為「我不行」、「光想就噁心，誰吃的下去」、「就是一碗湯一直把剩菜放進去煮」、「感覺會很多口水混在裡面…沒用公筷的話」、「中壢一堆，但真的不喜歡」、「聽起來像煮過的廚餘」、「喝過一次，完全不行」。

愛吃的老饕則大讚美味，「南部妹子我好喜歡吃」、「發酵？煮菜尾是以前的總舖師基本功，被你說成餵豬的餿水」、「高雄有，我超愛吃欸，雖然我家人都無法理解」、「我老娘真的是用辦桌包回來的菜自己煮的，好吃」、「好吃啊！想像白菜滷+佛跳牆+排骨魚翅羹的綜合版，真香啊」、「現在都新鮮菜肉煮的，沒有那種回收湯菜了」、「台南小妹還滿喜歡的，台菜的醍醐味呢」。

有「台菜教母」稱號的黃婉玲就曾解釋「菜尾湯」的由來，她說顧名思義就是廚師的最後一道菜，做完才能走的那一道菜就叫「菜尾」。黃婉玲表示「60年前，沒人會質疑菜尾湯是剩菜，它甚至是一道考驗師傅功力的大菜」，每當宴席結束，師傅結完菜尾，東家會挑著擔子，家家戶戶拜訪「還菜尾」，師傅手藝好不好，全仰仗這一鍋，不僅成為隔日全村莊的話題，更掌握著師傅接生意的命脈。

喜宴 辦桌

延伸閱讀

當沖降稅如不延 專家：台股量能恐萎縮三成以上

《SEP專題報導》用AI來決定SEP的價值及必要性是否可行?

文大董座懸缺2年 法院裁定梅雨專家陳泰然任臨時董事長

影／野百合世代發起支持台灣國產疫苗

相關新聞

辦桌經典「菜尾湯」引來兩派爭論 專家揭由來：考驗師傅功力

隨著時代演進，婚宴大多從路邊搭棚改成餐廳宴客，但傳統的「流水席」喜宴除了有滿滿的懷舊氛圍之外，總舖師的拿手菜餚更是讓人回味，其中有一道「菜尾湯」在網路上引起網友們熱烈討論，有人喜歡但也有人不愛，評價兩極。而台菜教母黃婉玲也曾出書來介紹這道菜，讓人更了解其由來。

民俗月禁忌有這些 網友熱議「納涼鬼屋」一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「民俗月」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大民俗月禁忌以及前五大鬼屋。

半夜不睡覺偷菜、把FB當日記發文！那些年的臉書10大懷舊回憶

還記得十多年前臉書（Facebook）剛推出，對於許多國中生、高中生來說是非常新奇的發明，不只可以發文向朋友分享生活，還能在臉書上玩遊戲與親朋好友聯繫感情，很多人都因此迷上臉書，一天不玩就渾身不自在。

農曆七月鬼門開 友稱帶「一物」可驅邪 網傻眼：沒用對反而出事

今年的8月8日不僅是父親節，也是農曆七月鬼門開，不少民眾會遵守禁忌並隨身攜帶護身符，讓自己心安。一名網友表示，朋友們建議他常備一個驅邪物，但是自己一直沒有信仰，有朋友甚至帶著艾草，令他相當疑惑，於是想問問網友們「有什麼隨手可得的驅邪物？」。

發毛！開場5分鐘「快不能呼吸」 陌生人喊：快離開電影院

農曆七月鬼門開，不少人憶起曾親身經歷過的毛骨悚然經驗，有一名網友就分享幾年前和朋友們去看電影，但才開場5分鐘，其中一位同行友人就感到不舒服，甚至有同影廳的陌生人要他們趕快離開，後來對方才語出驚人，表示影廳裡有很多「好兄弟」在看電影，讓她聽了簡直嚇壞了，從此也不敢再去大型電影院。

樓下雜物堆赫見「古董級」電視機 網驚：很值錢

時代不斷演進，許多東西隨著科技進步而被淘汰，就連家電也一樣，早期電器用品現在都已經不復使用，但對於許多五、六年級生來說卻是一種回憶，就有一名網友在臉書貼出一張照片，他在家樓下赫見一台「古董級」電視機，讓他相當驚喜，鄉民們一看照片也驚訝地說「很值錢，快撿回家」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。