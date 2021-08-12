辦桌經典「菜尾湯」引來兩派爭論 專家揭由來：考驗師傅功力

隨著時代演進，婚宴大多從路邊搭棚改成餐廳宴客，但傳統的「流水席」喜宴除了有滿滿的懷舊氛圍之外，總舖師的拿手菜餚更是讓人回味，其中有一道「菜尾湯」在網路上引起網友們熱烈討論，有人喜歡但也有人不愛，評價兩極。而台菜教母黃婉玲也曾出書來介紹這道菜，讓人更了解其由來。

一名網友在PTT提到這道菜，他說菜尾湯又稱「雜菜湯」，原本是早期農業社會辦桌之後，將剩餘菜餚混雜加熱而成的食物，有特殊發酵味，不過現今多已被酸菜替代，目前在中南部還很盛行，也有專賣這道菜的店，這也讓他好奇想問「大家吃過菜尾湯嗎？」

貼文引來鄉民們兩派爭論，不喜歡的人認為「我不行」、「光想就噁心，誰吃的下去」、「就是一碗湯一直把剩菜放進去煮」、「感覺會很多口水混在裡面…沒用公筷的話」、「中壢一堆，但真的不喜歡」、「聽起來像煮過的廚餘」、「喝過一次，完全不行」。

愛吃的老饕則大讚美味，「南部妹子我好喜歡吃」、「發酵？煮菜尾是以前的總舖師基本功，被你說成餵豬的餿水」、「高雄有，我超愛吃欸，雖然我家人都無法理解」、「我老娘真的是用辦桌包回來的菜自己煮的，好吃」、「好吃啊！想像白菜滷+佛跳牆+排骨魚翅羹的綜合版，真香啊」、「現在都新鮮菜肉煮的，沒有那種回收湯菜了」、「台南小妹還滿喜歡的，台菜的醍醐味呢」。

有「台菜教母」稱號的黃婉玲就曾解釋「菜尾湯」的由來，她說顧名思義就是廚師的最後一道菜，做完才能走的那一道菜就叫「菜尾」。黃婉玲表示「60年前，沒人會質疑菜尾湯是剩菜，它甚至是一道考驗師傅功力的大菜」，每當宴席結束，師傅結完菜尾，東家會挑著擔子，家家戶戶拜訪「還菜尾」，師傅手藝好不好，全仰仗這一鍋，不僅成為隔日全村莊的話題，更掌握著師傅接生意的命脈。