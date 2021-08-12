半夜不睡覺偷菜、把FB當日記發文！那些年的臉書10大懷舊回憶

這些回憶你還記得嗎？

還記得十多年前臉書（Facebook）剛推出，對於許多國中生、高中生來說是非常新奇的發明，不只可以發文向朋友分享生活，還能在臉書上玩遊戲與親朋好友聯繫感情，很多人都因此迷上臉書，一天不玩就渾身不自在。

不過現在眾多社群平台出現，越來越多人轉移陣地，不像以前那樣頻繁在臉書上活動了，偶爾想起當年只是喜歡的人按讚、半夜偷朋友的菜就能開心一整天，仍然覺得是美好又純粹的往事。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友懷念以前在臉書的哪些小事，及那些年曾瘋玩哪些臉書遊戲，看著看著眼淚就不自覺流下啊！

image source：unsplash（示意圖）

以前風靡現在卻少見了！5大臉書「懷念小事」滿滿回憶殺





NO. 1 一點小事就發文紀錄生活

「今天難得考87分@@」、「某某這次抽籤坐我隔壁^_^」以前剛辦臉書帳號時，只會加一些班上同學，臉書就像是自己與朋友的小天地一樣，很多時候根本是把塗鴉牆當聊天室，有事沒事就tag朋友，或是發長文寫今天在學校發生什麼有趣的事情，一定要搭配時下最潮的顏文字。

不過現在不管是公事、私事都會加臉書好友，臉友變多後，發文也有所顧忌，不再表露自己最真實的一面，許多網友透過動態回顧看到好幾年前的發文，都表示非常懷念，「大量的發文，少少的按讚次數，卻很滿足」。

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NO. 2 生日一到就收到滿滿祝福

以前想要記住朋友的生日，唯有用紙本寫在日曆上提醒，但臉書推出以後，只需仰賴臉書自動跳出的生日通知，非常方便，加上臉書會提前通知哪個朋友將在幾月幾號生日，很多人靠著這功能先買好朋友的禮物，等到朋友生日當天，再跟其他班上同學一起到朋友的塗鴉牆留言，讓整個塗鴉牆熱鬧起來，現在想起來仍然覺得暖心。

但是近幾年這樣的現象越來越少見，有網友認為，就算開了生日通知，也不見得會有人來祝福，有些人還會故意關掉臉書生日通知考驗友情，「由此可以看出誰才是真正把你放在心上的人」。

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NO. 3 最初的塗鴉牆版面不會充斥廣告

還記得臉書最早並不是「動態時報」而是「塗鴉牆」嗎？當時的版面雖然比較陽春，不像現在有許多功能，但是內容相對單純，通常滑臉書都是為了看好友的近況更新，不太有其他額外的內容。

隨著臉書功能越來越多，許多人會在臉書上買東西，一些粉絲專頁也會透過投放廣告增加曝光度，網友分享，現在沒滑幾篇貼文就會出現廣告，朋友的貼文反而淹沒於廣告當中，雖然有時廣告真能打中自己的需求，不過偶爾還是會想念臉書以前舊版的介面。

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NO. 4 感情一言難盡、穩交都要昭告天下

學生時期剛談戀愛，總會急著讓身邊的人馬上知道，彷彿對方不公開關係，就暗示著他不夠愛你，最快昭告天下的方式，就是在臉書上與對方掛「穩定交往中」，通常一更改感情狀況，便會湧入大量留言「恭喜」、「天啊都沒發現」、「吼都偷偷來」等好友的祝福與關心。除了「穩定交往中」，也有人會在曖昧時期自己掛上「一言難盡」，增添一股神秘感。

但是長大之後，許多人反而想低調地談戀愛，不想讓太多人對自己的感情發表意見，因此現在就算脫單了，也不一定會更改臉書的感情狀況。

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NO. 5 不管到哪都要打卡留念

以前只要跟好友出門遊玩，最後一定要用「拍照打卡」為行程劃下完美的句點，網友分享，特別是出國這種大日子，每到一個景點就要打一次卡，圖文並茂地寫下在當地做了什麼有趣的事。由於打卡風氣的盛行，以前甚至連在家發文也要標記「甜蜜的家」，出現許多可愛新奇的打卡地點。

雖然現在仍有打卡功能，不過隱私觀念漸漸普及，許多人為避免洩露行蹤、導致危險，盡量減少在社群平台上打卡的頻率了。

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到現在還是經典！我們曾一起瘋玩的5大臉書遊戲





NO. 1 Candy Crush Saga

以糖果為主題的Candy Crush Saga，雖然只是單純的消消樂遊戲，卻總能推陳出新，每次推出新關卡都吸引玩家躍躍欲試，加上遊戲中會顯示朋友目前破關進度，讓人產生較勁心態，不斷嘗試過關就為了贏過好友。Candy Crush Saga最初在臉書發表後便大受歡迎，很多網友當年都玩到廢寢忘食，狂寄邀請給朋友要「愛心」，直到現在推出手遊版，仍然有骨灰級玩家死忠支持，其中不少還是從來沒課金就一路闖關。

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image source: Candy Crush Saga

NO. 2 麻將-明星3缺1

經典麻將遊戲明星3缺1，以台灣明星為遊戲主角，玩家可選擇自己喜歡的人物，加上每個角色都由各明星專門配音，彷彿真的在跟這些明星打麻將一樣，相當逗趣，因此在臉書推出後馬上成為許多人殺時間的好方法。

麻將-明星3缺1不僅可以和親朋好友打麻將聯繫感情，也可以由系統幫忙配對玩家，不怕找不到牌咖，推出手遊版後還是深受玩家歡迎。

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NO. 3 開心水族箱

被簡稱為「開水」的開箱水族箱，可以飼養不同種類的魚、收集各式各樣的寶物，當年是許多人放學後必玩的舒壓遊戲，網友分享「以前真的超愛到別人的水族箱拿寶石」、「以前上臉書第一件事就是餵魚」，兼具趣味與互動性，不過也有人曾因偷太多朋友的寶物而大吵一架。現在開心水族箱也有出手遊版，玩家遍及全球。

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image source: 開心水族箱

NO. 4 開心農場

開心農場應該可說是臉書的元老級遊戲吧！主打經營虛擬農場，玩家可以享受種菜、收成的新鮮感，但最令人難忘的應該是可以偷朋友的菜，當時許多人半夜都不睡覺，就為了守護自己辛苦種植的菜，到朋友家偷菜，上班、上課更要偷上臉書收成，至今想起來還是樂趣無窮。開心農場於2017年宣布停止營運，令網友感慨「時代的眼淚啊！」

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NO. 5 Unlight

卡牌對戰遊戲Unlight，以精美的日系畫風擄獲不少玩家的心，網友分享，當年先是被特色鮮明的角色、細膩動人的劇情吸引，才開始玩這款遊戲，後來更從卡牌對戰中發現與朋友鬥智的樂趣。Unlight後來經歷臉書版暫停服務、開發商宣布破產，現改由「Open Unlight」團隊重新架設伺服器並營運。

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image source: Open Unlight





【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年08月09日至2021年08月08日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『臉書懷舊回憶』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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