農曆七月鬼門開 友稱帶「一物」可驅邪 網傻眼：沒用對反而出事

今年的8月8日不僅是父親節，也是農曆七月鬼門開，不少民眾會遵守禁忌並隨身攜帶護身符，讓自己心安。一名網友表示，朋友們建議他常備一個驅邪物，但是自己一直沒有信仰，有朋友甚至帶著艾草，令他相當疑惑，於是想問問網友們「有什麼隨手可得的驅邪物？」。

一名網友在「Dcard」發文，他表示本來對鬼門開這件事不太在意，但前幾天跟朋友聊天時，幾乎每個人都有自己的驅邪物，例如平安符、十字架、佛牌之類的，甚至有朋友帶著艾草，朋友們也建議原po常備一個驅邪物，寧可信其有，但是家裡一直沒有信仰，朋友則表示可以在身上放點草，像是抹草、岩蘭草、菖蒲、魚針草等等，於是他好奇，「有這個成分就算？還是要整盆？」，引起不少網友討論。

網友紛紛表示，「很難想像有人口袋有一把葉子」、「笑死，那綠油精可以嗎？」、「會信才真的很有事」、「常常吃草仔粿就可以了」、「笑死，用滾珠精油瓶驅魔？」、「心經刺青在背上啊，你就不用擔心這麼多了」、「對，白花油收妖用的啦，之前有聽過啦」、「完全不知道自己看了什麼」、「很鬧，不知道為什麼聽到草就覺得怪怪的」。

有網友則認為，只要不要打擾到好兄弟，都不用太害怕，「你是認真的嗎？帶著一顆剛正的心就可以了」、「我很害怕的時候都會默念，外公會保護我，但這種東西我覺得越戴越怕，以前男友給的佛珠戴一陣子在鬼月裂開，差點沒嚇到往生，後來兩手空空反而比較不提心吊膽」、「以前我也有聽過有人到了七月準備桃木劍，結果反而出事，妳不要去打擾祂，祂就不會刻意來打擾妳，如果妳覺得身體怎麼樣的就去請人處理掉，這時候妳就可以正當的去找人幫助，因為祂這時候才是在打擾妳」、「驅邪物沒用對，反而會招東西來吧」、「去宮廟求個平安符啊，我覺得這樣就很有用了」、「老一輩的真的會拿一些驅邪用的草，用來泡水說什麼可以潔淨環境之類的，但實際上怎麼用或是怎運作我就不懂了」。