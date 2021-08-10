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發毛！開場5分鐘「快不能呼吸」 陌生人喊：快離開電影院

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享幾年前在電影院裡遇到的驚悚故事。示意圖／ingimage
網友分享幾年前在電影院裡遇到的驚悚故事。示意圖／ingimage

農曆七月鬼門開，不少人憶起曾親身經歷過的毛骨悚然經驗，有一名網友就分享幾年前和朋友們去看電影，但才開場5分鐘，其中一位同行友人就感到不舒服，甚至有同影廳的陌生人要他們趕快離開，後來對方才語出驚人，表示影廳裡有很多「好兄弟」在看電影，讓她聽了簡直嚇壞了，從此也不敢再去大型電影院。

這名網友在臉書社團「靈異公社」PO文分享2018年遇到的恐怖故事，當時她與4位朋友一起去看電影，但電影才剛開場5分鐘，就有其中一位朋友直呼「感覺快不能呼吸」。

眼看情況不太對勁，他們一群人正想一起離開現場，另一群不認識的人也要他們「趕快離開電影院」，離開影廳後，對方才說影廳裏面有很多「好兄弟」在看電影，更恐怖的是，當一群人起身離開座位後，馬上就有好兄弟坐在剛才離開的位置上看電影，原PO一聽簡直嚇傻，直呼「當場雞皮疙瘩掉滿地，因為這件事我都不太敢去大型電影院了」。

文章曝光後，網友們紛紛留言分享「聽說電影院有幾個位置是特地留給好兄弟的」、「其實影院裡面很多，都是客滿的狀態，但通常有買票，他們就會讓座，所以說...票買了旁邊有空位也別去換座位（這是友人告訴我的）」、「以前在電影院打工，是真的...」、「聽說有些電影院會固定留一些座位不賣」。

靈異公社 電影 鬼月

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