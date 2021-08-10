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樓下雜物堆赫見「古董級」電視機 網驚：很值錢

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在自家樓下發現這台古董級電視機。 圖／翻攝自「爆廢公社」
一名網友在自家樓下發現這台古董級電視機。 圖／翻攝自「爆廢公社」

時代不斷演進，許多東西隨著科技進步而被淘汰，就連家電也一樣，早期電器用品現在都已經不復使用，但對於許多五、六年級生來說卻是一種回憶，就有一名網友在臉書貼出一張照片，他在家樓下赫見一台「古董級」電視機，讓他相當驚喜，鄉民們一看照片也驚訝地說「很值錢，快撿回家」。

從原PO在臉書「爆廢公社」貼出的照片看到，戶外一處空地堆積了許多廢棄家具和家電，有椅子、櫃子、電視等，其中這台電視的造型讓人一看就覺得很有年代感，厚重的電視外殼和現在超薄的電視相較之下差異極大，螢幕旁邊還有許多按鍵和轉鈕，下方更有兩個大喇叭，讓原PO看了忍不住驚嘆「天啊…我在我家樓下發現古董，好可惜哦！看過的應該都35以上了吧」。

貼文一出引起眾人熱議，「阿祖級的寶貝耶」、「要是我看到，肯定搬回去放著當裝飾品」、「這個餐飲業跟攝影業都很愛耶」、「這放在咖啡廳超美的欸」、「這以前是田僑仔，還不一定買得起啊」、「好酷，這個好高級哦」、「這應該會馬上被撿走當擺設」、「我小時候家裡的還有簾子可以拉起來」。

還有內行人直呼快撿回家，「這是好東西啊」、「裝飾就10000…良品價不詳」、「這整理完可以賣好幾萬」、「我家只有電視拉門款，好好保留，快50的經過」、「這是古董欸…要丟掉？這個可以賣給古玩的！」、「那可是白花花的鈔票啊！快搬回家」、「不要丟，會有人收購，真的」。

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