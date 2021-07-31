愛講XD、ㄎㄧㄤ、住海邊真的老了嗎？30大「過氣流行語」想起來還是很可愛

時代的眼淚流起來！

不知道大家有沒有看到當紅綜藝節目《木曜4超玩》主持成員阿部瑪利亞的Youtube影片呢？身為日本人的她拍攝了一集「過氣流行語」引發討論，讓小編不禁佩服了起來，底下也有許多網友表示想起許多「那些年的流行語」，你是否也曾著迷過呢？

雖然這些紅極一時的流行語，如今雖然被認為有點老派過氣，其實它們乘載著一代人的共同回憶，無論是當時一起開心使用的朋友、興奮聊天的當下，都非常值得回味。

流行用語是文化的象徵，今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查有哪些出現在我們生命中的「過氣流行語」，到現在也還是紅到不行啊！

image source：YouTube/阿部瑪利亞

第十名 踹共

踹共來自台語的「出來講」，意思是喊話對方出來面對，也帶有一點點挑釁的意味，當時也是超流行～還曾經出現在2010年PTT舉辦的流行語大賞的候選名單中。

董事長樂團甚至用歌曲《踹共（Face it）》唱出了有趣的意思和氛圍，「⋯⋯好〜膽 你就踹共！莫佇遐 龜龜毛毛，覕佇厝裡 遮呢囂俳 敢做敢當 毋敢出來」，親切的台語、激烈的歌詞和曲風成為不少人的KTV必點歌曲之一。

image source: memes

第九名 幹嘛醬、幹嘛john

幹嘛醬、幹嘛john其實就是幹嘛這樣的簡寫，因為特別的語感，許多女生會拿來裝可愛時使用，後來也被延用為流行用語，甚至在外國人耳中聽起來，台灣人不太用力收尾音的說話方法也成為一種特色。

歌手陳珊妮還曾寫了一首相關的歌曲《I Love You John》，歌詞中提到「幹嘛John John很奇怪，到底是不是John就John，還是不要John，Oh大概就John 」，引起一陣模仿熱潮。

第八名 殺很大

說到殺很大，大家一定會想起瑤瑤郭書瑤2009年的電玩廣告，除了讓可愛臉蛋、魔鬼身材的瑤瑤瞬間爆紅，也讓「殺很大」一詞留在觀眾的腦海中，只要一提到，都能隨口大聲喊出來。

至今店家特賣也會用殺很大字眼，告訴大家價格真的打了很多折，「殺太大」讓老闆都想跑路了～另外常被延伸使用成「X很大」，像是吃很大、抄很大、買很大等，是不是有點回到那個年代啦！

第七名 GG

不知道大家是不是常常聽到、也會用，卻不知道它真正的意思呢？GG來自於線上遊戲、電競遊戲對戰輸家會使用的話，代表「Good Game」或「Game Over」，意思是「即便輸了也是一場好的對戰」，不過後來就被延伸使用為「完蛋」的意思。

GG常常被製作成梗圖或LINE貼圖，你一定不陌生。大家是不是也非常熟悉呢？

image source: linestore

第六名 881、886

還記得以前大家都在用即時通和MSN的年代嗎？那時候我們在個人動態和名字上，都必定加上最潮最流行的881、886來代表掰掰的意思，好像這樣就能搭上年輕的列車啦！後來也廣泛傳到其他國外地區。

港台兩地的歌手也曾把886寫進歌詞，像是陳大天的〈Line886〉、薛凱琪的〈886〉等，當年會說886才算是年輕過啦！

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5 ㄎㄧㄤ

ㄎㄧㄤ可以說是最流行的注音文了，以前在當時夯到爆的節目《模範棒棒堂》和《我愛黑澀會》中常常被拿出來使用，流行期間超過五年以上。

其實，ㄎㄧㄤ原本是一個狀聲詞，現在被延伸為像是無厘頭、傻、笨、瘋或神智不清等意思，就連喝醉也會用「喝ㄎㄧㄤ」來形容。

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4 ORZ、OTZ、囧

「ORZ、OTZ、囧」可說是當年著名的火星文，看得懂的你是不是也已經長大了呢？

ORZ和OTZ起源於日本，符號意思像是一個人跪在地上，一副絕望無奈、悲憤的感覺，非常傳神，後來也流傳到台港澳等地。另外，囧（冏）這個字相信大家也都非常熟悉，從2004年開始流行，看起來像一個皺眉的人嘴巴張開，感覺苦惱、無可奈何的模樣，連電視劇的註解偶爾也會用上呢！

image source: 香港網絡大典

3 OMG

OMG為「Oh My God」,「Oh My Gosh」或「Oh My Goodness」的簡寫，也就是「我的天啊」，是YouTuber丹妮婊姐的口頭禪，見習網美小吳也曾在影片標題中使用。

舉例來說，像是知道喜歡的偶像結婚、重要東西遺失、買到演唱會門票等，無論是緊張或高興的時刻，都可以用OMG來表示腎上腺素飆升的心情。



image source: linestore

第二名 啊不就好棒棒

啊不就好棒棒這個看似稱讚的句子，其實是一句帶酸又機車的話，用在敷衍別人或反諷他人「自以為很厲害」，但其實不怎麼樣的情況。

其實這句話到現在還有非常多人使用喔！今年歌手持修推出了《啊不就好棒棒》一曲，創造了許多網友討論，不知道大家有沒有聽過呢？

第一名 XD

相信「XD」已成為大家最常用的表情符號之一，就像一個人躺著的笑臉，甚至有人以「XDDDDDD」來表達超好笑的意思，D越多就表示越好笑，在PTT也曾經掀起一番熱潮。



近年XD常常被拿出來討論，到底它是已經過氣、或是永不退流行呢？難道用的都是老人嗎？話題引起不少網友回應，不知道大家還有沒有在用呢？

image source: cr173

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月21日至2021年07月20日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『過氣、過時的流行用語』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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