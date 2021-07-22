嚇！烤箱沒人碰自轉倒數15分鐘 網友提一合理解釋

許多家庭都有烤箱，只要放入食材烤個幾分鐘，就可以享用香噴噴的美食，是個非常方便的小家電。一名網友在PTT表示從姐姐那邊拿了一台烤箱放在租屋處，但他洗完澡出來卻發現沒插電的烤箱正在倒數，在空無一人的套房裡顯得相當詭異，他PO網詢問其他人的看法，得到的答案一致都是「卡住」。

原PO表示兩個月前從姐姐那邊拿了一台烤箱回租屋處，但因為自己用不太到，所以就暫時先放在地上。今天（22日）凌晨洗完澡出來，竟聽到烤箱發出「滴答」的倒數聲音，時間大約15分鐘，但奇怪的是他從頭到尾都沒有去碰烤箱，而且房門是鎖著的，去洗澡的時候並沒有任何人進來，「我有去試轉，那個轉盤沒有出點力氣是不會轉動的（感覺像是彈簧在裡面）」。

原PO當下沒有想太多，就慢慢地等著烤箱倒數完，但事後越想越不對勁，他說自己已經住了快一年都沒有發生什麼奇怪的事，就只有這件事讓他覺得怪怪的，只好上網詢問網友「有沒有人能提供合理的假設或解釋呢？」

有網友提出科學又合理的解釋，「之前有人轉但是卡到，剛才你可能撞到就開始正常跑」、「認真說，可能是本來就有被轉但卡住，撞到或是其他原因讓它又繼續倒數」、「上次有人轉了卡住，我也遇過」、「以前遇過提前停止，過陣子突然把剩下的轉完」、「旋鈕有時會生鏽卡住，是不是上次本來就沒歸零，這次跳開繼續轉」、「網路上好像有些人也有反應這個品牌的跳時間問題，沒事的，機械問題」。

原PO事後表示「目前看各位的解釋，好像最合理的也只是說轉盤卡住之類的（但我兩個月前搬來時是放在桌上，一個月前才放在地上，要轉應該那時候轉吧），然後我都沒有碰到烤箱。原則上我在四樓窗戶不會有人，再來當下有確認門是鎖的，但即使真的有人闖入，我都想不到我的所有財物都沒損失，卻要轉我的烤箱的意義存在」。