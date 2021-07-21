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超商20年前「神級飲料」曝光 網友：店員喝到會怕

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在臉書PO出超商經典飲料，引起大家共鳴。示意圖。圖片來源／ingimage
網友在臉書PO出超商經典飲料，引起大家共鳴。示意圖。圖片來源／ingimage

便利超商在台灣隨處可見，街頭巷尾就會有一間，除了滿足民眾想喝各式飲料的需求，也提供各種服務，但隨著民眾消費習慣改變，裡頭的商品也會跟著作出調整進行更新。近日，就有網友PO出超商「經典懷舊飲料」，引發網友共鳴。

原PO在「爆廢公社」貼文中詢問「有廢友喝過這款飲料嗎？」從貼出的照片中，會看到一杯外圍紅色包裝寫著「重量杯」的手搖飲料。原來，這是7-11數十年前推出的飲料杯，像思樂冰那樣，以汽水機自己乘裝的方式販售，當年販售的價格在15元到25元不等，如果購買超級杯，還能進行抽獎，最大獎是整杯1元。

網友發文分享超商經典飲料，詢問其他人「你們有喝過嗎？」圖擷自爆廢公社
網友發文分享超商經典飲料，詢問其他人「你們有喝過嗎？」圖擷自爆廢公社
貼文一出，網友紛紛回應「老天！現在還看得到這張照片，好懷念」、「當初國中為了這杯飲料午休翻牆出去，被教官抓個正著」、「真的超商神飲，喝過的都當爸媽了吧」、「一定要喝可碧或雪樂」、「重量杯都趁店員沒注意的時候一邊倒一邊偷喝，快笑死哈哈」、「還有超級杯，有活動的時候，可以把杯子上的小7貼紙撕下來，最便宜是1塊」、「要先喝他個幾口再繼續裝」、「那時候當店員喝到會害怕XD」

另外，也有不少年輕一輩的網友表示「這是啥……真的沒看過，只知道思樂冰」、「之前跟兒子說他也不知道，他只知道思樂冰」、「爸爸說他以前當店員喝到會怕」、「只知道思樂冰，感覺好好玩，可惜消失了」。

手搖飲料 超商 爆廢公社

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