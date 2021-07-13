九年前50嵐的「絕版神飲」 內行店員一招還原

台灣手搖飲料店林立，且不少店家會依照季節或節日推出「限定商品」，對此便有一位網友表示，自己小時候曾經在50嵐喝過一款飲料，是含有冰淇淋且底層是芒果冰沙的，想藉此發文詢問「有人記得名字嗎！謝謝」。

原PO在Dcard上以「多年前的50嵐飲料」為題發文，想詢問大家知不知道50嵐以前有一款飲料是有冰淇淋，然後底層是芒果冰沙，再加上茶。原PO補充道，自己大概是在國小的時候喝到的，可能已經是8-9年前了，本來一直記得名字的突然忘記，並強調「那個真滴好喝一直念念不忘，可惜現在消失了」。

此文一出，便有網友指出原PO講的這款飲料應該是「芒果冰淇淋綠茶」又稱「芒果青」，「芒果冰淇淋綠茶～已經下架很久了！我8年前剛去50嵐打工它剛好準備下架」、「真的超愛芒果青，那一陣子食安風暴就下架了，還是好想喝」、「我以前也是超愛喝芒果青！不知從什麼時候開始就沒再點了，原來已經下架」。

其中，還有自稱曾擔任店員的網友回應，「之前在50嵐做過四年，芒果青的冰淇淋是杜老爺的芒果冰淇淋，然後去50嵐點青茶再回家自己挖冰淇淋就可以還原芒果青」。

更有許多留言指出，也十分懷念50嵐那些已經被下架的飲品，「我比較喜歡仙草奶凍回歸」、「還有還有愛玉冰茶！！之前去50嵐必點，但後來直接停產」、「我喜歡粉條紅茶拿鐵」、「有人喜歡蔓越莓紅茶嗎，以前都為了那個買50嵐，下架後就幾乎沒喝過50嵐了」。