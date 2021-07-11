阿嬤喘不過氣拍X光查原因 驚見詭異雙手掐她醫師這樣說

雖然現在是科學昌明的時代，但仍有許多是科學無法解釋的靈異事件，尤其醫院被許多人認為是最容易遇到這類事件的地方，一名女網友在臉書PO出一張X光照，並分享醫師友人碰到的經驗，只見X光照片中出現兩隻詭異雙手，但從何來卻不得而知，病患也表示被兩隻手掐住，位置和照片拍出來的不謀而合，讓人看了不寒而慄。

原PO在臉書「靈異公社」寫道朋友在某醫院急診室當醫師，院中有一名留院觀察的阿嬤，白天狀況還正常並且能下床聊天談笑，但突然之間卻喘不過氣，阿嬤大口呼吸且心律不整，醫護人員趕緊將她照了X光來查明原因。

原PO說通常X光照片20分鐘就可以沖洗出來，但過半個小時仍遲遲不見照片被放到雲端，朋友於是打電話到放射科詢問原因，對方卻支吾其詞地說「嗯…我們覺得片子有點問題，還在討論要不要上傳」，但因為病人情況危急，最後決定先用手機翻拍下來傳給原PO朋友看。

從X光照裡看到病人頸間與左胸上各出現了一隻手，原PO不懂這有什麼奇怪的，但醫師朋友解釋「這是X光，只要是動物，都會顯示出骨骼，但這張X光的手沒有骨骼」，意即如果是人的手，那麼X光拍出來不會出現實體並全黑的狀況。

沒多久阿嬤清醒了，她睜開眼後緊張地描述有人爬到她上面，一手掐住她的喉嚨，另一隻手抓著她的胸部，讓阿嬤非常難受，而這樣的動作跟X光照出來的位置不謀而合。

貼文一出引起網友們熱議，「這夠恐怖了，因為還有影像」、「醫院真的很多這種無法解釋的事，寧可信其有」、「頭皮整個麻起來了」；不過也有人質疑造假，「放射師片子拍出來有問題，會重複拍重新確認病患姿勢沒問題、沒亂動、影像沒糊掉就上傳資料，哪有美國時間還拍好了半個小時才上傳影像啊」、「黑色的是空的，顯示那邊沒有東西，如果有東西應該是白的，而且隨著密度越高，顏色越白，所以結論這照片是假的」。

一名自稱是當時阿嬤的主治醫師也留言回覆，他說自己不認識原PO，但這件事確有其事。醫師說是從portable X光機翻拍的，因為沒有正式上傳到影像系統，當初拍X光時除了放射師沒人在病房內，而這名病患入院的時候肺部根本沒問題，是當天早上突然變得超級喘，不得已只好先插管。

醫師還表示當時阿嬤進ICU（加護病房）時，裡面的主治醫師還問為何要插管，結果後來三天就拔管出ICU，也順利出院了。對於照片的真偽，醫師說後來的CXR再拍就完全沒有出現這兩隻手，讓他覺得是羅生門，「我只能說照片是真的沒有造假，因為我也不會，至於病人為何當天情況會突然變差我也不明白，不過處置即時病人最後沒事出院回家」。