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當兵最大惡夢「高裝檢」 網笑最扯：多一個人埋後山啦

聯合新聞網 / 綜合報導
「當兵」是許多人一輩子難忘的回憶，有網友PO出當兵最大惡夢。 圖／聯合報系資料照
「當兵」是許多人一輩子難忘的回憶，有網友PO出當兵最大惡夢。 圖／聯合報系資料照

在台灣服兵役的時間不斷縮短，然而當兵的回憶不分長短，仍舊是網路上不敗的人氣話題，每每有相關貼文發出，必引起眾多迴響。近日，就有網友發文表示當兵時的噩夢莫過於「高裝檢」，文章一出引起千名網友回應。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，認為許多人在軍中的惡夢非「高裝檢」莫屬，即國防部上級檢查營中所有裝備的「高級裝備檢查」，小至個人裝備如鋼盔，大至車、砲等等，除了核對帳料，也會確認裝備妥善。原PO附上一張「高裝檢時發現坦克多了一台」把坦克推下海的梗圖，接著號召大家分享「你曾經在高裝檢最扯之最吧！」並舉例「遇過最瞎的事、藏過埋過甚麼、吞過比曲棍球更大條的」三種最扯之最。

網友表示「高裝檢」是當兵惡夢之最。圖擷自爆廢公社公開版
網友表示「高裝檢」是當兵惡夢之最。圖擷自爆廢公社公開版
不少網友也留言分享在高裝檢時遇到的種種趣事，「機槍子彈多出來了，拿去花園埋的時候，又多挖出了兩箱子彈」、「體測手榴彈鑽到土裡挖出另一個出來交差，65槍機少一支，軍用品店還可以刻印編號」、「少件掛欠撥，多件挖土埋」、「多了很多炮彈，要藏山腰，結果發現更多炮彈」、「曾經帶打飯班去到廚餘，往廚餘場走著走著，踢到一個65k2的彈夾，只好再找個地方埋起來」。

更有網友笑稱此樓「非常精采」，強調「高裝檢過後，你會發現，除了核彈，沒有甚麼買不到的……」、也有人開玩笑「報告連長，多一個人……埋後山」、「你們各位啊！埋掉的東西可以組一個軍團啦！」勾起更多人當兵時的搞笑記憶。

老兵 爆廢公社 國軍

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