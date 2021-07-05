快訊

日本贈台第2批疫苗 謝長廷曝數量：這1、2天公布後就可出貨

感染源成謎團！基隆男在家臥床多年確診死亡 7名家人PCR陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路過喪家「無心之言」後果曝 網狂勸：千萬別鐵齒

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友分享，自己高中時曾經到深坑的同學家玩，卻因下公車後，意外路過喪家時無心喊出的一句話，讓他經歷一連串詭異的遭遇。 圖／ingimage
有網友分享，自己高中時曾經到深坑的同學家玩，卻因下公車後，意外路過喪家時無心喊出的一句話，讓他經歷一連串詭異的遭遇。 圖／ingimage

農曆七月將近，許多靈異的話題也漸漸被網友拿出來討論，對此便有一位網友分享，自己唸高中時曾經到深坑的同學家玩，卻因下公車後意外路過喪家無心喊出的一句話，讓他經歷一連串詭異的遭遇，引網友們發毛直呼「真的別鐵齒！」

原PO在臉書社團「靈異公社」上分享，自己在段考前和班上同學相約一起去深坑的同學家玩，因為當時是搭公車去的，所以下了公車還需要步行一陣子。他補充道，自己依稀記得有走過一個公路橋下，橋下有擺設靈堂，而當時因無心說了一句話「好煩喲」，沒想到卻在段考當天，整個人神智不清，讓他形容當時「似乎完全被控制了，直到隔天午夜0：00才完全清醒過來」。

事後，原PO也四處問了身邊的同學和家人，同學則說他不但一直傻笑，還在考試的時候交白卷，放學後更趴在公車站牌上，上了公車也不付錢，「重點是我完全不知道」。原PO解釋道，那時連怎麼回到家裡的都不知道，直到午夜12點才突然醒來，隔天問了家人，才知道自己前一天都是語無倫次，不知道在說些什麼。

原PO也補充說明，儘管自己非常想記起當時究竟做了什麼事，但腦海中卻只有2～3分的記憶，他形容道「依稀記得我有走路回家，跟家人通話而已，同學敘述的是完全沒有記憶的。事後回想起來真的好險，當時只是被小小處罰，沒有任何生命危險」。最後，原PO也藉自己的經歷奉勸網友「當時年輕不懂，所以經過喪家真的不能亂說話呢！」

此文一出，不少網友便紛紛回應表示「真的不能亂說話」、「經過喪家時真的不要亂講話，尤其是對往生者沒禮貌的話」、「經過喪家時，如果無法繞路走，通常是心裡默唸，南無阿彌陀佛，很多遍，然後，快速通過！」、「好可怕」、「真的別鐵齒耶」。

深坑 公車 靈異

延伸閱讀

王必勝坐鎮環南！員工透露曝「1轉變」驚：感覺離解封不遠

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網大讚：人才

他問40坪只隔一房很怪嗎？網突破盲點：夫妻吵架要睡哪

低價租屋給好友 房東收回後一看傻眼：傳說中的鬼屋出現

相關新聞

路過喪家「無心之言」後果曝 網狂勸：千萬別鐵齒

農曆七月將近，許多靈異的話題也漸漸被網友拿出來討論，對此便有一位網友分享，自己唸高中時曾經到深坑的同學家玩，卻因下公車後意外路過喪家無心喊出一句話，讓他經歷一連串詭異的遭遇，引網友們發毛直呼「真的別鐵齒！」

他秀出家中這台「紅色跑車」 眾人直呼：30年前追劇神器

隨著時代不斷演進，科技也持續進化，許多電子產物現在已經不復見了，就算還留存著也無用武之地了。一名網友在臉書PO出一張照片，只見一台「紅色跑車」車頂還打開，許多網友看了也回憶起過往時光。

鹹酥雞攤隱藏版美食 網狂推南部限定神物「炸蛋餅皮」

鹹酥雞是國人最愛的宵夜之一，有網友分享鹹酥雞攤的隱藏版美食「炸蛋餅皮」，吃起來口感如同洋芋片酥脆，加上餅皮有甜甜的香氣，撒上胡椒又能加強甜味，非常特別。其他網友表示，從來沒有在北部的鹹酥雞店看到炸蛋餅皮，只有高雄的攤販才有。

他PO出學生時期這作業 眾人見狀直呼：一整本都是謊言

相信許多人在國中時期都有寫過「生活週記」，除了要分享在校生活點滴之外，還要抄寫報紙上的國內外大小事新聞，沒有繳交還會挨罵，讓每個學生避之惟恐不及，甚至有人覺得簡直就是噩夢。

心愛的寵物雞失蹤？阿嬤一句話「你正咬著」網哭：童年陰影

很多人童年都有養寵物的經驗，看著心愛的寵物一天天長大，是小朋友最期待的事。有位女網友在爆怨2公社分享經驗，她在廟會抽中一隻小雞，開開心心帶回家飼養，養了幾個月養出感情，某天回家不見「雞」影，吃飯時她問阿嬤「我的雞呢」才發現雞已經被端上餐桌，也釣出了一票人的童年陰影。

這種菜吃起來有「蟑螂味」？ 內行人一眼揭真相：明明是極品

台灣本土疫情延燒，三級防疫警戒下，不少民眾自行開伙的頻率升高，避免染疫風險增加。而一名網友就分享，自己手邊有樣沒見過的青菜，也不清楚其名稱，詢問友人後，得到的答案竟是「吃起來有蟑螂味」，話題引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。