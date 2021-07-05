路過喪家「無心之言」後果曝 網狂勸：千萬別鐵齒

農曆七月將近，許多靈異的話題也漸漸被網友拿出來討論，對此便有一位網友分享，自己唸高中時曾經到深坑的同學家玩，卻因下公車後意外路過喪家無心喊出的一句話，讓他經歷一連串詭異的遭遇，引網友們發毛直呼「真的別鐵齒！」

原PO在臉書社團「靈異公社」上分享，自己在段考前和班上同學相約一起去深坑的同學家玩，因為當時是搭公車去的，所以下了公車還需要步行一陣子。他補充道，自己依稀記得有走過一個公路橋下，橋下有擺設靈堂，而當時因無心說了一句話「好煩喲」，沒想到卻在段考當天，整個人神智不清，讓他形容當時「似乎完全被控制了，直到隔天午夜0：00才完全清醒過來」。

事後，原PO也四處問了身邊的同學和家人，同學則說他不但一直傻笑，還在考試的時候交白卷，放學後更趴在公車站牌上，上了公車也不付錢，「重點是我完全不知道」。原PO解釋道，那時連怎麼回到家裡的都不知道，直到午夜12點才突然醒來，隔天問了家人，才知道自己前一天都是語無倫次，不知道在說些什麼。

原PO也補充說明，儘管自己非常想記起當時究竟做了什麼事，但腦海中卻只有2～3分的記憶，他形容道「依稀記得我有走路回家，跟家人通話而已，同學敘述的是完全沒有記憶的。事後回想起來真的好險，當時只是被小小處罰，沒有任何生命危險」。最後，原PO也藉自己的經歷奉勸網友「當時年輕不懂，所以經過喪家真的不能亂說話呢！」

此文一出，不少網友便紛紛回應表示「真的不能亂說話」、「經過喪家時真的不要亂講話，尤其是對往生者沒禮貌的話」、「經過喪家時，如果無法繞路走，通常是心裡默唸，南無阿彌陀佛，很多遍，然後，快速通過！」、「好可怕」、「真的別鐵齒耶」。