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他秀出家中這台「紅色跑車」 眾人直呼：30年前追劇神器
隨著時代不斷演進，科技也持續進化，許多電子產物現在已經不復見了，就算還留存著也無用武之地了。一名網友在臉書PO出一張照片，只見一台「紅色跑車」車頂還打開，許多網友看了也回憶起過往時光。
從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，一輛類似模型車的紅色跑車，車頂向上斜角開啟，造型和顏色有點復古，他還表示「看懂這個的應該『至少』有30歲了」，並且開玩笑地標註說這是「時代的眼淚」。
照片一出勾起許多人的回憶，「倒帶機欸！童時回憶」、「錄影帶倒帶專用的」、「在倒帶的時候，車頭燈還會亮，很猛」、「這是民國70年代的產物，一開始是Beta的，後面才出VHS的」、「這還有分車型，小帶Bata跟大帶VHS」、「我用來看（豬哥亮歌廳秀）專屬小車車」、「錄影帶時期不可或缺的好幫手」、「30年前的追劇神器」。
根據《維基百科》表示，錄影帶是以線性的方式儲存資料，因此放映到最後面，需要將磁帶再捲到最前面才能播放，VHS倒帶機就是專門進行錄影帶倒帶的設備，速度比錄影機的倒帶快很多，而且也避免錄影機磁頭的磨損，或是倒帶損壞錄影帶。
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