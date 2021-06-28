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鹹酥雞攤隱藏版美食 網狂推南部限定神物「炸蛋餅皮」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友推薦炸蛋餅皮是鹹酥雞攤隱藏版好物。圖／取自Dcard
網友推薦炸蛋餅皮是鹹酥雞攤隱藏版好物。圖／取自Dcard

鹹酥雞是國人最愛的宵夜之一，有網友分享鹹酥雞攤的隱藏版美食「炸蛋餅皮」，吃起來口感如同洋芋片酥脆，加上餅皮有甜甜的香氣，撒上胡椒又能加強甜味，非常特別。其他網友表示，從來沒有在北部的鹹酥雞店看到炸蛋餅皮，只有高雄的攤販才有。

有網友在論壇Dcard發文介紹鹹酥雞攤隱藏版美食「炸蛋餅皮」，他表示，很少有攤販會賣炸蛋餅皮，大多是素食攤位才會有，他也分享高雄某間鹹酥雞攤的炸蛋餅皮特別好吃，「這蛋餅皮真的超好吃，尤其這間炸的超脆，完全不會有軟軟的地方，吃起來像餅乾卻帶有特殊甜味，灑上胡椒更添風味」。

該網友說，「炸蛋餅皮是沒在菜單上的隱藏版美食，但真的好吃到不行，像洋芋片般酥脆口感，帶有餅皮甜甜的香氣，灑上胡椒整個加強甜味，好喜歡」。

其他網友則表示「從沒聽過炸蛋餅皮」、「北部人都沒吃過」、「離開高雄就沒炸蛋餅皮吃了」、「還是第一次聽過炸蛋餅皮，以後去鹽酥雞店再多留意看看」、「鳳山人表示，打開外送平台打蛋餅皮或炸蛋餅皮，會有很多家鹽酥雞都有」。

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