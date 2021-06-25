他PO出學生時期這作業 眾人見狀直呼：一整本都是謊言

相信許多人在國中時期都有寫過「生活週記」，除了要分享在校生活點滴之外，還要抄寫報紙上的國內外大小事新聞，沒有繳交還會挨罵，讓每個學生避之惟恐不及，甚至有人覺得簡直就是噩夢。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出這本「生活週記」的照片，4個字大大的印在藍皮封面上，讓人既熟悉又不想面對，他還發文詢問「有寫過的人舉手？」引來逾萬人按讚，並釣出眾多經歷過的鄉民們留言回應。

貼文讓許多人看了直呼不想面對，「簡直是噩夢」、「不堪回首啊這本⋯」、「看到這個火莫名的都起來了」；還有人無奈地說內容根本都在亂寫，「硬掰，瞎掰，就是要寫完的週記，等有天不用寫週記感到快樂時，改寫軍旅生涯的」、「我們人生開始學會唬爛就是從這本開始」、「一整本都是謊言的週記」、「整本就像在編劇」、「唬爛的功力就是那時訓練的」。

也有網友分享寫過的痛苦經驗，「每個禮拜還去買中華日報，裡面有一周大事可以抄」、「這本作業想把我變小說家，明明都沒事硬要我寫」、「我反而是在寫一堆抱怨文給老師，老師還要耐心的回答我！真的是辛苦老師了」、「以前都會幾個同學互相抄寫新聞內容」、「這是小時候賺零用錢的方法，每週幫同學寫，自己零用錢自己賺」。