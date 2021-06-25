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心愛的寵物雞失蹤？阿嬤一句話「你正咬著」網哭：童年陰影

聯合新聞網 / 綜合報導
有位女網友分享她小時候養小雞的悲慘遭遇，獲得熱烈回響。圖為小雞示意圖。 圖片來源/ingimage
有位女網友分享她小時候養小雞的悲慘遭遇，獲得熱烈回響。圖為小雞示意圖。 圖片來源/ingimage

很多人童年都有養寵物的經驗，看著心愛的寵物一天天長大，是小朋友最期待的事。有位女網友在爆怨2公社分享經驗，小時候在廟會抽中一隻小雞，開開心心帶回家，養了幾個月養出感情，某天回家不見「雞」影，吃飯時她問阿嬤「我的雞呢」才發現雞已經被端上餐桌，也釣出了一票人的童年陰影。

原Po說，她把小雞養在陽台，還去市場撿菜葉餵雞，雞漸漸長大，凌晨四點還會準時啼鳴。某天她放學回家，遍尋不著寵物雞。午餐時間阿嬤夾了雞腿給她，原po嗑著雞腿邊問「我的雞去哪了」，阿嬤淡定地說「你正咬著呢」。原PO超崩潰，說雖然她現在仍愛吃雞腿，但始終記得兒時「那天外面陽光燦爛，但我的臉都是淚水跟鼻涕以及我嘔出的胃酸」。

貼文一出，網友迴響熱烈，「年幼的你見證了生命的重量」、「你養牛吧！你阿嬤應該處理不了」、「抱歉，我知道很悲傷，但是我一直笑」、「一邊好香一邊流淚，長大後不要再養雞鴨鵝」、「難過的不是雞被宰了，而是氣覺得還真好吃的自己」。

不少過來人話當年，「我小時候也養兩隻雞，最後被我媽宰了，我幼小心靈破碎，但香噴噴的雞肉我還是忍不住吃了」、「小時候在菜園撿到一隻受傷的鴿子，悉心照顧養得胖胖的，有一天回家找不到牠，問媽媽有看到鴿子嗎？媽媽邊看電視回：在電鍋裡」、「我養過兩隻鴨，幼兒園放學回家沒看到邊哭邊找，我爸跟我說養太大了送去動物園養了，還騙我說牠們的日子會過的很好，結果當天晚上冒出一盤鹽水鴨，我還吃了」、「四十年前我養了一隻小黃，當我拿著骨頭去找他時，才知道他在我肚子裏，我手拿的是他的骨頭」、「外公買鱸魚，3歲的我養在澡盆裏，下午發現魚不見了，問外公魚呢？外公慈愛地笑笑說晚上告訴你」、「我女兒養的兔子也是被阿公抓去殺，氣的不肯跟阿公說話一直哭」。

寵物 動物園

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