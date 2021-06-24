這種菜吃起來有「蟑螂味」？ 內行人一眼揭真相：明明是極品

台灣本土疫情延燒，三級防疫警戒下，不少民眾自行開伙的頻率升高，避免染疫風險增加。而一名網友就分享，自己手邊有樣沒見過的青菜，也不清楚其名稱，詢問友人後，得到的答案竟是「吃起來有蟑螂味」，話題引發討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，張貼一張對話紀錄的截圖，從圖中可看見，原PO拍了一張鮮綠色的青菜照，並向其稱為「大姐」的友人詢問這樣菜的名稱。而對方先是回答「牛皮菜」，接著又指出「吃起來有蟑螂的味道，台灣人接受度不高，種的人很少」，並稱近年來這種菜在市場上已經相當少見。

牛皮菜有一特殊味道，在台灣市場較不常見。圖擷自 facebook

看見青菜被形容為「有蟑螂味」，讓原PO打趣說道「看來是位吃過蟑螂的大姐呢」。貼文曝光後，網友紛紛回應「怎麼知道蟑螂味是什麼」、「她吃過蟑螂嗎」、「蟑螂味到底是什麼味道」等；不過許多人也說「蟑螂的體味超明顯，我嗅覺很靈敏」、「蟑螂味就是很舊的倉庫的味道」、「蟑螂味是用聞的就知道了」、「其實也不用吃過啦，有蟑螂待過地方會有一個味道」。

也有內行網友解釋「台語正確的名字為茄茉菜」、「因為它台語聽起來像嘎抓阿，但真的有一個味道，那到底是不是蟑螂味就見人見智了」；此外，不少人則分享牛皮菜的料理方式，直呼「很好吃，有微微的奶香味」、「先用沸水煮軟後再炒，很好吃的」、「這是老一輩才會種的極品」、「這在韓式家庭料理中是一樣特別的材料，主要是拿來作韓式味增湯的時侯會放， 也就是俗稱臭醬湯」。