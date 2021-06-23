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糕餅店找不到！她問「1童年麵包」名稱？ 網秒答：小時候超愛

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，自己想尋找一款外觀為圓形、吃起來有奶香味的「古早味麵包」，話題引發討論。 示意圖／ingimage
有網友表示，自己想尋找一款外觀為圓形、吃起來有奶香味的「古早味麵包」，話題引發討論。 示意圖／ingimage

台灣的美食種類眾多，不論是小吃、菜色或零食，都受到許多民眾喜愛，不過隨著時間過去，一些古早味美食則越發少見。一名網友就透露，她最近想起童年時代經常吃到的「小點心麵包」，外型大約是50元硬幣的大小、吃起來有奶香味，但始終不清楚這款麵包的名稱，貼文曝光後引發討論。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，自己是生活在台北的七年級生，近期她想尋找小時候曾吃過的一種點心麵包，但找遍各大超市、糕點店，卻都找不到記憶中那款麵包的身影，直呼「一直想吃但腦海裡無法形容它叫什麼名稱」，希望網友幫忙解答。

原PO形容，在她印象中，那款麵包的外觀為大約50元硬幣大小的圓形，肉體帶點黃色，一顆顆放進袋中販售，且小麵包的表面摸起來有點粉感，口味吃起來則有奶香味；她也補充，以前都是她的奶奶會去傳統的糕餅店買，一袋的價錢約落在50至60元左右。

貼文一出，網友紛紛回應「蘋果麵包，小時候的回憶」、「蘋果麵包吧，只是現在形狀不一樣」、「應該是牛粒吧」、「不是蘋果麵包嗎」、「台式馬卡龍嗎」、「台北在很舊的雜貨店會有」、「超商有賣類似的麵包，我都叫它小蘋果麵包，因為口感很像」等，引起一陣討論。

其中，不少網友找出原PO尋找的正確答案，指出「它叫珍珠麵包，以前賣25而已，現在好像漲價了，可以上網去訂有蠻多的」、「珍珠麵包！我每個禮拜都有買」；許多有共鳴的網友則留言「小時候家裡沒錢就吃這個度三餐」、「以前真的有這種小圓形的，方便一口塞」、「以前的麵包真的很好吃」、「小時候我也超愛」。

有網友解答原PO尋找的麵包，正確名稱為「珍珠麵包」。圖擷自facebook
有網友解答原PO尋找的麵包，正確名稱為「珍珠麵包」。圖擷自facebook

爆廢公社 零食 小吃

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