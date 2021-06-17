居家防疫他問哪個罐頭最好吃？ 網一面倒喊「這味」

台灣本土疫情升溫，國內三級警戒將持續至28日，不少民眾採購時以能長期囤放的食品為主，包含泡麵、罐頭等。而近日有網友就提出，台灣的罐頭種類相當多元，好奇最受大家歡迎的是哪一品項，話題一出引發討論。

原PO在網路論壇PTT發文表示，在疫情或緊急狀況發生的非常時期，除了泡麵之外，罐頭也是救急食品之一，日常生活不知道該吃什麼時，偶爾也會開罐頭來解決一餐。而罐頭有很多口味可供選擇，他因而好奇大家認為「最好吃的台灣品牌罐頭是什麼？」

文章引起網友熱議，其中最多人點名的是「鯖魚罐頭」，直呼「茄汁鯖魚啊」、「茄汁鯖魚煮麵很好吃」、「鯖魚罐頭，煮麵的好良伴」、「茄汁鯖魚真的還沒吃過難吃的」等；其次則是各類料理都常見的「鮪魚罐頭」，不少人說「海底雞」、「鮪魚罐頭，老少都愛」。

除了熱門品項之外，許多人也留言「滷肉飯」、「脆瓜、辣玉筍、土豆麵筋」、「玉米罐頭，放冰箱想吃就挖」、「剝皮辣椒」、「油筍跟魚青魚罐頭」、「國軍牛、國軍豬」、「辣肉醬」；少數人則提到「水蜜桃」、「鳳梨罐頭」等甜品。