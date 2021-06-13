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與友出遊森林裡被喊全名 幼教師在學校廁所遇「詭異男童」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在「靈異公社」發文分享親身經歷，事件起因為她與友人去某處森林遊玩，朋友在離去時大喊了她的全名，沒想到下山後沒多久就遇上靈異事件。圖片來源／ingimage
一名女網友在「靈異公社」發文分享親身經歷，事件起因為她與友人去某處森林遊玩，朋友在離去時大喊了她的全名，沒想到下山後沒多久就遇上靈異事件。圖片來源／ingimage

神鬼之事儘管難以證實，但多數人抱持寧可信其有的心態，鄉野怪談也因情節刺激，為人津津樂道。近日一名女網友發文分享友人在森林喊了她的全名，沒想到不久便經歷靈異事件，貼文一出引起網友熱議。

原PO在FB社團「靈異公社發文，她在文中說明自己體質比較敏感，「雖然看不到，但到特殊的地方或場合我會起雞皮疙瘩。」她分享前年跟朋友去偏遠的森林遊玩，「那個森林曾是某個偶像劇主要的拍攝場景，很多遊客都去朝聖。」沒想到在要離開森林時，朋友竟大喊原PO的全名，「我整個大傻眼，你為什麼要在森林裡大叫我的全名啦！」原PO害怕的不敢多想，趕緊下山。

原PO是一名幼教老師，要照顧小孩也要整理環境。隔天她如常去上班，等學生都上完廁所後她正忙著清理洗手台，沒想到卻聽到「廁所有一個男生在講話的聲音」，原PO認出男孩的聲音，便與男孩對話並約定要去教室拿濕紙巾給他，「我跟這個孩子對話了大約30秒左右，廁所到教室的距離以大人的步行速度只要30秒，我拿了濕紙巾後便走向小男廁。」沒想到原PO回到廁所後卻找不到男孩，跟其他老師確認後，也確定所有小朋友都在教室上課。

原PO又驚又怕，「我呆住了幾秒鐘，那剛剛跟我在廁所外對話了30秒的孩子是誰？」原PO也思考自己遇到靈異事件的原因，「是否跟上週我朋友在森林裡大叫我的名字有關呢？ 至今還是不得而知。」多年以後，原PO遇到從該學校畢業的小女生，便與對方閒聊往事。她跟原PO說小時候「一直不敢在一樓上廁所上很久，因為有一個小男生一直蹲在洗手台旁邊哭。」原PO也補充目前已經換了工作環境，至今並無受到影響。

貼文一出引起網友熱烈討論，「弟弟應該很開心」、「這要是被我兒子知道，打死他都不要去學校了」、「這篇我要收藏，講給我幼教朋友聽」、「我姐的孩子當年唸幼稚園時，天天說他在學校會看到大小不明奇怪生物形狀」、「小女生的話讓我起雞皮疙瘩了」、「我也有類似經驗，結果看到不是人的東西出現在眼前，那是我高職的時候」。

靈異公社 幼教

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