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不能接受粽子包什麼料？ 網點名兩物：根本邪教

聯合新聞網 / 綜合報導
端午節將近，一名網友發文詢問「粽子包什麼會讓人氣得不想吃？」，貼文引起網友熱烈回應。圖片來源／ingimage
端午節將近，一名網友發文詢問「粽子包什麼會讓人氣得不想吃？」，貼文引起網友熱烈回應。圖片來源／ingimage

端午佳節將近，家家戶戶都開始準備粽子，除了南粽北粽各有擁護者外，粽子裡的配料也是大學問。近日一名網友發文詢問「粽子包什麼會讓人氣得不想吃？」，貼文引起網友關注。

原PO在PTT八卦板發文「粽子包什麼會讓人氣得不想吃？」，他在文中說明現今粽子的餡料越來越多元，「除了客家粽子，因為除了菜脯和一點點肉渣之外也沒有別的東西。」

原PO對於配料有一個特別的堅持，「不管是南部粽還是北部粽，只要是包蝦米的我就不吃了。」他點出無法接受蝦米的原因，「蝦米除了腥味和刺嘴的殼之外，根本對不起蝦這個名字。」文末他也詢問其他網友「粽子還包什麼會讓你氣得完全不想吃？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛點名各式配料，其中以「花生」、「栗子」意外成為網友無法接受的配料，「栗子，根本邪教」、「花生也不吃，我都吐掉」、「油蔥酥，根本就是油飯當粽子包，可惡」、「淡菜，有夠垃圾的料」、「蝦米、鮑魚、整顆干貝都莫名其妙」、「蝦米跟蛋黃」、「綠豆，你沒看錯，我吃過包綠豆的」、「鳳梨，義大利人的逆襲」、「蝦米，這東西根本催吐劑」、「我媽包鷹嘴豆說這個降膽固醇」。

粽子 PTT

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