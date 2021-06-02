50年前夢幻職業「車掌小姐」 五、六年級生：那年代挺神氣

現代搭乘公車只要持悠遊卡等感應「嗶嗶」即可扣款車費，不過約50年前開創的付款方式，則是以穿著一身筆挺制服的車掌小姐進行作業，五、六年級生如今看到當年照片超懷念「想起以前在台汽的日子」。

1969年欣欣客運首創付現方式乘車，民眾初次體驗一上車就能投錢進投款箱，但當時更引人注意的是一旁管理乘客的「車掌小姐」，在那年代女性穿上亮眼制服相當時髦漂亮，甚至每個小女孩玩遊戲時都會爭相扮演這角色，更是心目中一心嚮往的夢幻職業。

「報時光UDNtime 」粉絲團今（2）日在臉書再次曝光52年前「車掌小姐」工作照，小說家郝譽翔在《年記1969：流動的夢境》中描述，「她們是台北在邁入現代化過程之中，一幕最美的風景，也彷彿是一個流浪者的隱喻，在她身旁的窗外永遠是流動不羈的風景」。

「車掌小姐」勾起五、六年級生記憶，「那年代坐公車才有趣嘞，而且喜歡擠在車掌小姐那範圍」、「那時候的下車鈴都是用拉的」、「那年頭都沒人要當空姐，因為都沒什麼人坐過飛機」。

一名網友清晰記得「大約民國72年以前的公車，車掌小姐都會坐在後車門旁，乘客上車後關好車門，會吹哨示意司機可以開車」，不過「大約民國72年所有公車已安裝電動門由司機控制，因此就取消車掌小姐顧車門了」。

甚至「釣」出不少女網友表明自己就是當年的「車掌小姐」，「猶記當年進公路局當車掌是要考試跟受訓，蠻懷念的」、「我曾在指南客運打工當車掌，淡海往返南勢角，淡海那時一片荒涼，最痛苦的是早上5.30的頭班車，尤其是冬天寒風刺骨出去一趟4小時，都要憋尿，南勢角那時也很偏僻」。

還有「車掌小姐」家人來發聲「我的姐姐穿著白色上衣藍色窄裙小蠻腰繫著皮帶…那個年代挺美挺神氣的」、「我媽年輕時就是台汽的車掌小姐，現在快70歲了」。