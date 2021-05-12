買香蕉見2字傻了！屏東客家庄「糶糴村」 怪地名跟米有關

中文博大精深，生活中不時會出現生僻字考驗大家的國學素養。一位民眾日前在香蕉包裝上看到屏東縣有個用字罕見的「糶糴村」，特地貼出照片與網友分享，還釣出屏東立委介紹這個特別的村莊。

一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，可看到一包產地來自屏東的香蕉，包裝上載明的食品公司地址，寫著「屏東縣竹田鄉糶糴村」，其中的「糶糴村」讓發文者特別感興趣，還特地去查了這個村莊的資料。

有網友看到這個「糶糴」這兩個罕見字，不禁直呼「長這麼大第一次看到」，也因為筆劃太複雜，連「有邊讀邊」都沒辦法，不知道該怎麼唸。但也有不少人留言解答，這兩個字的讀音是「ㄊㄧㄠˋ ㄉㄧˊ」，而且各種方言都有用到此二字，「幼兒園小班的閩南語童謠有教到」、「客家話賣米是『糶米』、買米是『糴米』」、「我們廣東話直到現在還偶爾會用『糴米』這個詞語」。

原來左邊寫成「出米」的「糶」是賣米，寫成「入米」的「糴」是買米，合在一起就是「買賣穀米」之意。還有在地人特地跳出來解釋這個地名的由來：「竹田有條龍頸溪能接到東港溪，有個小港口叫達達港，以前會將六堆各地的米糧從這運到東港再賣到中國唐山，所以成米糧的集散地，而有糶糴這名稱。」

此則貼文也釣出屏東縣立法委員鍾佳濱留言，「糶糴達達港邊有敬字亭與達達庄粮碑伯公，歡迎來龍頸溪走讀，認識這個特別的客家庄。」

由於這兩個字太生僻，當地的路牌還特地寫上注音符號，也有網友打趣的說，「住這村子的人一定很討厭寫自家地址」。