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被同事陷害「他爆氣發毒誓詛咒」 半年後真應驗讓他傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
職場上總是會遇到合不太來的同事，使「職場人際關係」成為許多上班族的隱性壓力。 圖／ingimage
職場上總是會遇到合不太來的同事，使「職場人際關係」成為許多上班族的隱性壓力。 圖／ingimage

職場上總是會遇到合不太來的同事，使「職場人際關係」成為許多上班族的隱性壓力，對此便有一名網友分享，自己之前被同事陷害，導致身邊所有人都誤會他，讓他氣的發下毒誓「希望對方被車撞死」，沒想到日後卻發生讓他自己也瞠目結舌的事情。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文詢問網友「你們相信詛咒這件事嗎？」便接著分享，自己在去年時遭到同事陷害，被許多人誤會，使他相當不開心，隨後，原PO不但發誓這件事絕對不是他做的，更氣炸直言詛咒「幹這種事的人車禍死一死！」但意外的是，那個陷害原PO的人竟不到半年就真的車禍死了。

許多網友見狀，便開玩笑回應表示，「可以詛咒我中威力彩嗎」、「你再多測試幾次看看，真那麼厲害我給你某人的生辰八字和名字，以及我希望她的下場」、「有用的話全台老闆差不多快死光了」。

但也有許多網友覺得，這世界上真的有「報應」這種事，紛紛回應，「我覺得會有報應，早晚而已」、「我相信，因為我也有過類似狀況，出口都挺靈驗，不能亂講話」、「我相信」、「不相信詛咒，但相信報應」。

上班族 車禍 職場

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