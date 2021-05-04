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男求童年懷舊老泡麵「透明的寬麵條」 網淚揭停產原因：不會再出現了

聯合新聞網 / 綜合報導
泡麵示意圖／聯合報系資料照片
泡麵示意圖／聯合報系資料照片

台灣泡麵口味多樣，備受國人喜愛，從過去到現在也不斷推陳出新，就是希望能繼續抓住消費者的心，但有網友近日想起了一股腦海中記憶的味道，有一款老泡麵，他從以前就很喜歡，然而如今市面上似乎已看不到了。

發文的網友在Dcard美食版上寫道，這款是在他國中小時期的泡麵，時間點大約是在民國80、90年間，後來就都沒再看過了。此外，他補充，在超商通路中，他也沒有什麼印象有看過，是在小型賣場才會出現。

網友還指出其他特色，例如該款泡麵的外觀包裝偏淺色系、只有碗裝、麵體為透明的寬麵條，「當時的泡麵好像幾乎沒有這種類型的，湯頭顏色也是偏清湯。」發文的網友問大家，是否還有人記得這款泡麵，他想再好好回味一下。

底下則有人好心幫忙解答，原來是一款名為「龍捲條」的泡麵，不過後來聽說廠商機器已經沒了、拆掉了，所以也沒辦法再復刻，重新再生產製造了。而其實先前在ptt上頭也有網友討論過此款泡麵，許多人也不約而同認為這麼好吃的泡麵停產了很可惜。

「童年的美好回憶」、「大骨口味的超好吃」、「宵夜的最佳選擇」、「一碗吃光光，那種幸福與滿足是沒人能取代的」，還有人分析其油包非常香，透明的麵條泡開後相當有彈性，甚至有人表示，以前的麵包店有賣龍捲條，「有時候會買來當午餐就打發一餐了。」

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