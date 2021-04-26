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他貼時代的眼淚「搖搖車」 釣出多人童年事故：我也摔過！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出時代的眼淚「搖搖車」引發共鳴。圖／取自臉書
網友貼出時代的眼淚「搖搖車」引發共鳴。圖／取自臉書

現在邁入科技化時代，千禧年後的小孩多以科技產品為玩具，不像過往有許多特殊設計的玩具可玩。有網友貼出「搖搖車」的照片，直呼是時代的眼淚。引發其他網友共鳴，紛紛留言「玩到犁田，下巴縫了好幾針」、「玩扭扭車衝下山坡摔斷腿」。

有網友在臉書社團爆怨2公社貼出一張「搖搖車」的照片，並表示「別騙我你們不認識這台，有玩過的舉手！時代的眼淚，扭扭車」。

該文引發許多網友共鳴，留言「以前放學最愛從客廳溜到廚房等開飯，現在換我的孩子接手」、「從樓梯摔下過」、「看到這台有點想哭，童年回憶啊，結果有一次帶出去玩忘了帶回家」、「往前會翻車嘛！我知道」、「單腳跪著另外一隻腳加速」、「人生第一台車」、「膝蓋磨擦機」、「讀幼稚園下課的時候總是衝第一個去搶這台車玩」。

爆怨公社

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