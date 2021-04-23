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古早味店家驚見這罕見甜品 內行人讚：早期孩子的高檔甜食

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現路邊店家的招牌上寫著「沖太白粉」，讓他好奇這到底是什麼東西。 圖／翻攝自「路上觀察學院」
一名網友發現路邊店家的招牌上寫著「沖太白粉」，讓他好奇這到底是什麼東西。 圖／翻攝自「路上觀察學院」

早期物資缺乏，小孩子沒有太多零食種類可選擇，長輩都會利用現有的食材做成點心給孩子們吃，如今生活富裕，這些古早味的小零嘴一一的消失了。有網友在路邊看到一間店家的招牌上寫著「沖太白粉」，讓他非常好奇這到底是什麼東西，沒想到意外釣出許多品嚐過的網友分享童年回憶。

原PO在臉書「路上觀察學院」上傳一張照片，路邊一間店家的招牌寫著多種販售的商品，除了抓餅、臭豆腐以外，另外還有標榜古早味的麵茶、沖太白粉、薑母茶、酸梅湯等飲品，而其中「沖太白粉」讓他最摸不著頭緒，「沖太白粉，有人喝過嗎？還是我太孤陋寡聞」。

有網友貼出「沖太白粉」的外觀。 圖／翻攝自「路上觀察學院」
有網友貼出「沖太白粉」的外觀。 圖／翻攝自「路上觀察學院」

貼文一出引起熱烈討論，許多網友很好奇這到底是什麼東西，「還有這種吃的？」、「只吃過麵茶，沒吃過沖太白粉」、「第一次看到」、「我孤陋寡聞」、「這沒看過，好酷喔」、「第一次聽到耶，長知識了」、「台南人，完全沒聽過」、「沒吃過+1，好想嘗試」。

品嚐過的人則分享記憶中的零食，「這好像是小時候拿來治喉嚨痛的」、「一點太白粉加適量熱水，快速用筷子攪一攪，它會變微透明狀像沒那麼黏的透明麻糬，再看要不要加糖，小時候很愛吃」、「早期新北的晚上都會聽到熱水壺的嗶嗶聲，推車上的熱水壺有著長長的壺嘴，車上賣的就是麵茶還有沖太白粉，還有泡麵、科學麵之類的」、「好吃，阿公是做鹹的，加蝦米、蔥花跟鹽巴下去沖」、「網路食譜叫『太白粉甜湯』，可以自己找來做」、「以前物資缺乏的年代，這是小朋友很高檔的甜食」。

還有網友形容其形狀和口感，「就是沒有料的蚵仔煎」、「就是甜的羹湯」、「不會弄的話外觀會很像鼻涕」、「古早味，就一塊一塊跟果凍一樣」、「像水晶餃的外皮，做甜點」、「好吃啊，我小時候有吃過，口感很像粉粿」、「就當成寒天就好了」。

還有人分享自己製作的「沖太白粉」，加入黑糖後看起來相當清涼爽口。 圖／翻攝自「路上觀察學院」
還有人分享自己製作的「沖太白粉」，加入黑糖後看起來相當清涼爽口。 圖／翻攝自「路上觀察學院」

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