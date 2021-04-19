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開車時護身符突斷！一問才知是「阿公冥婚的阿嬤幫擋車關」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在網路上發文分享，自己最近開車時遇到的「溫馨靈異事件」。 示意圖／ingimage
一名網友在網路上發文分享，自己最近開車時遇到的「溫馨靈異事件」。 示意圖／ingimage

「寧可信其有，不可信其無」是不少老一輩的長者會說的話，日前有一名網友便在網路上發文分享，自己最近開車時遇到的「溫馨靈異事件」，更說明因自己阿公有冥婚，就這樣幫他擋了一個煞。

原PO在臉書社團「靈異公社」發文說明，自己的阿公有冥婚兩次，其中一個是指定一定要嫁給我阿公，因為當時的老一輩有一種說法，就是冥婚可以改運。直到本月10日時，原PO幫朋友慶生完結束後，正準備開車回家的途中，綁在後視鏡上護身符突然掉下來，這讓他覺得很奇怪。

他補充說明道，護身符在後照鏡上是纏繞好幾圈最後再打結，但仔細檢查後卻發現線沒斷，讓原PO覺得很奇怪。於是他就打電話回家說明事情的經過。對此，他也透露，自己阿嬤本身是王母娘娘的乩身，家裡本身有開間小宮廟，小時候也被家裡拜的包公收為乾兒子，連太子爺也收他當義子。

沒想到隔天原PO的阿嬤就起駕，才得知是阿公冥婚的阿嬤幫我擋了車關，並藉此囑咐他今年儘量不要出遠門。原PO也提到，冥婚的阿嬤，在他高中那年第一次回老家掃墓，也是透過叔叔才知道，阿公有冥婚，也幫這兩位阿嬤掃過墓，掃完要下山的時候，聽見從阿嬤的墓那邊傳來「要回來、要回來」的聲音。

「宗教是抱著寧可信其有、不可信其無的態度」原PO強調，要抱著尊敬的態度去拜每一位神明，也想藉此說「阿嬤謝謝妳的保佑跟保護」。此文一出，不少網友皆紛紛回覆「好溫馨的感覺！」、「阿嬤就是阿嬤，孫子有事一定會幫忙，就是阿嬤的愛」、「阿嬤真的疼孫」、「後台算很硬」、「庇蔭子孫」。

靈異公社 阿嬤

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