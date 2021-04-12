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血腥遊樂場？日瘋傳超恐怖溜滑梯 小象遭「分屍剖肚」
公園裡的遊樂場是小孩子的天地，有各種可愛動物造型的溜滑梯、團團轉和鞦韆，簡直是兒童的夢幻國度！不過，並非每個遊樂場都「兒童適宜」，日本最近瘋傳一個超恐怖遊樂設施，照片中的大象溜滑梯被劈開一分為二，中間塗上紅色油漆，就像一隻被分屍的動物，「血腥」場面驚嚇程度可以讓小孩子晚晚做噩夢！
最近Twitter用戶「9kobject」分享了一座兒童遊樂場裡的溜滑梯，結果被網友瘋傳，短時間内獲得超過11萬個讚！原來這個大象造型的溜滑梯看上去就如「解剖現場」，設計師將動物從中間斬開，滑梯的位置塗上紅色油漆，不論大人小孩看見都會留下心理陰影。
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文章授權轉載自《香港01》
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