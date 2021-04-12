快訊

「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今意外首次乾涸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

血腥遊樂場？日瘋傳超恐怖溜滑梯 小象遭「分屍剖肚」

香港01 / 豆Jen
日本近日瘋傳一公園裡的兒童遊樂設施設計奇特，有大象造型的溜滑梯外型像是遭到「分屍」，造型血腥。圖翻攝自Twitter
日本近日瘋傳一公園裡的兒童遊樂設施設計奇特，有大象造型的溜滑梯外型像是遭到「分屍」，造型血腥。圖翻攝自Twitter

公園裡的遊樂場是小孩子的天地，有各種可愛動物造型的溜滑梯、團團轉和鞦韆，簡直是兒童的夢幻國度！不過，並非每個遊樂場都「兒童適宜」，日本最近瘋傳一個超恐怖遊樂設施，照片中的大象溜滑梯被劈開一分為二，中間塗上紅色油漆，就像一隻被分屍的動物，「血腥」場面驚嚇程度可以讓小孩子晚晚做噩夢！

最近Twitter用戶「9kobject」分享了一座兒童遊樂場裡的溜滑梯，結果被網友瘋傳，短時間内獲得超過11萬個讚！原來這個大象造型的溜滑梯看上去就如「解剖現場」，設計師將動物從中間斬開，滑梯的位置塗上紅色油漆，不論大人小孩看見都會留下心理陰影。

原本應兒童適宜的大象溜滑梯卻像是嚇人設施，滑梯部份被塗上鮮紅油漆，外觀十分驚悚。圖翻攝自Twitter
原本應兒童適宜的大象溜滑梯卻像是嚇人設施，滑梯部份被塗上鮮紅油漆，外觀十分驚悚。圖翻攝自Twitter

延伸閱讀：

哥就想去遊樂場！2歲童不等爺爺怒「開車」趴趴走 父氣剝駕駛資格

英女子無交叉雙腿「鎖腳」玩滑梯　水力衝擊下體子宮撕裂險送命

文章授權轉載自《香港01》

溜滑梯 日本

延伸閱讀

「人臉麵包」有靈魂？ 網被嚇壞：我聽見麵包問我好不好吃

小孩逛好市多偷拿「1食物」放推車結帳 網友一看驚呼：很識貨

全聯餅乾附超狂贈品！ 婆媽全瘋掉：可愛划算小孩一定愛

印度出現恐怖「人臉山羊」！居民插香膜拜：是祖先化身

相關新聞

血腥遊樂場？日瘋傳超恐怖溜滑梯 小象遭「分屍剖肚」

公園裡的遊樂場是小孩子的天地，有各種可愛動物造型的溜滑梯、團團轉和鞦韆，簡直是兒童的夢幻國度！不過，並非每個遊樂場都「兒童適宜」，日本最近瘋傳一個超恐怖遊樂設施，照片中的大象溜滑梯被劈開一分為二，中間塗上紅色油漆，就像一隻被分屍的動物，「血腥」場面驚嚇程度可以讓小孩子晚晚做噩夢！

哪些手搖飲是七、八年級回憶？網大推「4大霸主」：真的經典

台灣人愛喝手搖飲，鬧區幾乎每走幾步就一家店，但因為不斷推陳出新，因此競爭相當激烈，有人好奇問道「哪些飲料是七、八年級生的回憶」，引起網友熱議，最多人的提起「4大手搖飲霸主」，分別是「快可立」、「葵可立」、「休閒小站」、「杯樂」。

清明拜拜連擲30個笑筊 媽向過世奶奶問一句話立刻聖筊

科學當道的這個世界，總有些事情讓人無法解釋，一名網友在臉書發文寫道之前向過世的奶奶擲筊，但他連擲10個都是笑筊，就算換哥哥、爸爸來擲也是一樣，沒想到媽媽只問了一句話就立刻擲出聖筊，神奇的過程讓他驚訝不已。

自助餐神秘菜色！他問「甜甜的白色方塊」網笑：為什麼在這

自助餐菜色豐富多元，價格實惠，各家餐廳有時也會推出限定菜色，讓饕客們眼睛一亮。近日一名網友即發文詢問「神秘菜色」，貼文釣出各方高手解答。

童年十八般武藝！長大都忘光 小時候學過十大「最沒用才藝」

許多家長為了讓孩子在童年培養多元的興趣、認識自己的長處，會鼓勵小孩學習各種課堂之外的才藝，有些小孩更是同時學習兩種以上才藝...

沒人要看歌仔戲？ 他曝演出台下照 網嘆：時代的眼淚

以古詩、文言文及閩南語參雜而成的歌仔戲，是早期台灣社會最興盛的娛樂活動之一，時至今日仍為相當具代表性的傳統表演藝術。不過隨著時代更迭，歌仔戲的文化逐漸式微，有網友就貼出一張歌仔戲的演出照，感嘆台下觀眾稀少，引發一番討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。