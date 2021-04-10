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哪些手搖飲是七、八年級回憶？網大推「4大霸主」：真的經典
台灣人愛喝手搖飲，鬧區幾乎每走幾步就一家店，但因為不斷推陳出新，因此競爭相當激烈，有人好奇問道「哪些飲料是七、八年級生的回憶」，引起網友熱議，最多人的提起「4大手搖飲霸主」，分別是「快可立」、「葵可立」、「休閒小站」、「杯樂」。
網友在PTT八卦板發文說，有些飲料店紅極一時，但是好景不常，現在只剩下沒幾家分店，好奇有哪些飲料店「是屬於七、八年級生記憶中的味道」，他表示自己想到的有普洱世家、紅太陽、珍珠工廠、狐狸尾巴跟水巷茶弄，其中太陽特調跟雙珠奶茶有夠讚，這些店主要都是南部比較多。
此文一出也勾引出不少人的回憶，最多人認為的是「快可立」、「葵可立」、「休閒小站」、「杯樂」，「快可立真的經典，去年去LA還意外發現有」、「杯樂，那時候還有巧克力布丁，超好喝」、「大學在休閒小站打工，時薪70，現在回想起來真是廉價勞工」、「杯樂啊，紅茶綠茶一杯10元」、「手搖飲最早就是快可立，葵可利的綠豆沙」。
還有人提到「小歇泡沫紅茶」、「清玉吧，風潮一下就過了記得沒超過兩個月」、「英國藍以前潮到出水，現在好像都倒光了」、「藍天鵝一杯中杯珍奶10元而已」、「阿sir當年台中很常喝」、「對耶50嵐也是，年輕時候喝奶綠到覺得怎麼這麼好喝」、「董月花奶鋪居然沒人提？」。
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